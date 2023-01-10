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В ДНР впервые провели операцию по удалению костной опухоли у подростка
В ДНР впервые провели операцию по удалению костной опухоли у подростка - РИА Новости, 10.01.2023
В ДНР впервые провели операцию по удалению костной опухоли у подростка
Первую операцию по удалению опухоли костей таза провели хирурги Республиканского травматологического центра ДНР, сообщили в минздраве республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:49
2023-01-10T11:49
2023-01-10T11:49
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Первую операцию по удалению опухоли костей таза провели хирурги Республиканского травматологического центра ДНР, сообщили в минздраве республики. "В Республиканский травматологический центр Минздрава ДНР поступил 16-летний подросток с объемной опухолью костей таза и сложным хирургическим доступом к ней. Врачи удалили новообразование и восстановили послеоперационный костный дефект биоимплантом. Подобное вмешательство в республике провели впервые", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Сообщается, что трехчасовая операция прошла успешно, подросток восстанавливается. Операцию провел заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Евгений Жилицын и хирурги центра Григорий Лобанов и Александр Кравченко.
https://ria.ru/20230110/stomatolog-1843816321.html
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здоровье - общество, донецкая народная республика, россия
Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР впервые провели операцию по удалению костной опухоли у подростка
Хирурги ДНР впервые провели операцию по удалению опухоли костей таза у подростка