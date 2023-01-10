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В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/dnr-1843820936.html
В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных
В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 10.01.2023
В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных
Украинские войска потеряли за сутки более 170 человек, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:34
2023-01-10T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 170 человек, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники.В ДНР идут ожесточенные бои за города Артемовск и Соледар. Тяжелые потери ВСУ в этих местах в конце декабря признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб командующий обороной огневых позиций около города полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней страны. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
10:34 10.01.2023 (обновлено: 11:34 10.01.2023)
 
В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 170 бойцов ВСУ и двух танков за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области
Украинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 170 человек, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), три самоходные артиллерийские установки (2С3 "Акация"), четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники", — добавили в ведомстве.

Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники.
В ДНР идут ожесточенные бои за города Артемовск и Соледар. Тяжелые потери ВСУ в этих местах в конце декабря признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб командующий обороной огневых позиций около города полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней страны. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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