https://ria.ru/20230110/dnr-1843820936.html

В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных

В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 10.01.2023

В ДНР за сутки уничтожили более 170 украинских военных

Украинские войска потеряли за сутки более 170 человек, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:34

2023-01-10T10:34

2023-01-10T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 170 человек, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники.В ДНР идут ожесточенные бои за города Артемовск и Соледар. Тяжелые потери ВСУ в этих местах в конце декабря признал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Также накануне сообщалось, что в боях за Соледар погиб командующий обороной огневых позиций около города полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории соседней страны. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина