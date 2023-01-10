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Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски - РИА Новости, 10.01.2023
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Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски - РИА Новости, 10.01.2023
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:30
2023-01-10T13:30
в мире
олег дерипаска
украина
министерство юстиции украины
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в понедельник заместитель министра юстиций страны Ирина Мудрая. "Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства. Министерство юстиции Украины собрало достаточную доказательную базу для обращения ВАКС...", - говорится в заявлении Мудрой на ведомства в социальной сети Facebook*. По утверждениям минюста Украины, Дерипаска "через связанные с ним группы владеет значительными активами на Украине", среди которых Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ряд других объектов. Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, олег дерипаска, украина, министерство юстиции украины, россия
В мире, Олег Дерипаска, Украина, Министерство юстиции Украины, Россия
13:30 10.01.2023
 
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов Дерипаски

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в понедельник заместитель министра юстиций страны Ирина Мудрая.
"Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства. Министерство юстиции Украины собрало достаточную доказательную базу для обращения ВАКС...", - говорится в заявлении Мудрой на ведомства в социальной сети Facebook*.
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По утверждениям минюста Украины, Дерипаска "через связанные с ним группы владеет значительными активами на Украине", среди которых Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ряд других объектов.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреОлег ДерипаскаУкраинаМинистерство юстиции УкраиныРоссия
 
 
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