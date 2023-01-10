https://ria.ru/20230110/deripaska-1843883335.html

Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски

Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски - РИА Новости, 10.01.2023

Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:30

2023-01-10T13:30

2023-01-10T13:30

в мире

олег дерипаска

украина

министерство юстиции украины

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в понедельник заместитель министра юстиций страны Ирина Мудрая. "Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства. Министерство юстиции Украины собрало достаточную доказательную базу для обращения ВАКС...", - говорится в заявлении Мудрой на ведомства в социальной сети Facebook*. По утверждениям минюста Украины, Дерипаска "через связанные с ним группы владеет значительными активами на Украине", среди которых Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ряд других объектов. Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html

https://ria.ru/20230105/aktivy-1843199832.html

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олег дерипаска, украина, министерство юстиции украины, россия