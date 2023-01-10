https://ria.ru/20230110/deripaska-1843883335.html
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски - РИА Новости, 10.01.2023
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:30
2023-01-10T13:30
2023-01-10T13:30
в мире
олег дерипаска
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в понедельник заместитель министра юстиций страны Ирина Мудрая. "Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства. Министерство юстиции Украины собрало достаточную доказательную базу для обращения ВАКС...", - говорится в заявлении Мудрой на ведомства в социальной сети Facebook*. По утверждениям минюста Украины, Дерипаска "через связанные с ним группы владеет значительными активами на Украине", среди которых Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ряд других объектов. Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег дерипаска, украина, министерство юстиции украины, россия
В мире, Олег Дерипаска, Украина, Министерство юстиции Украины, Россия
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов Дерипаски
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщила в понедельник заместитель министра юстиций страны Ирина Мудрая.
"Минюст подал иск в ВАКС о применении санкций о взыскании активов Олега Дерипаски в доход государства. Министерство юстиции Украины собрало достаточную доказательную базу для обращения ВАКС...", - говорится в заявлении Мудрой на ведомства в социальной сети Facebook*.
По утверждениям минюста Украины, Дерипаска "через связанные с ним группы владеет значительными активами на Украине", среди которых Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и ряд других объектов.
Ранее Владимир Зеленский
подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО
) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко
, экс-президента Виктора Януковича
, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская