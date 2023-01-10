https://ria.ru/20230110/deputat-1843932734.html

В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата

В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата - РИА Новости, 10.01.2023

В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата

Позиция депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ, недопустима в наше время, считает... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:57

2023-01-10T15:57

2023-01-10T19:30

политика

андрей луценко

андрей турчак

олег кувшинников

дубай

оаэ

вологодская область

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Позиция депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ, недопустима в наше время, считает председатель регионального парламента Андрей Луценко. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета. Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". "Вологжане в соцсетях возмутились поведением Дениса Долженко, который в условиях СВО не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса. Так вести себя депутатам в наше время недопустимо", - написал Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в настоящее время для всех приоритетом должна стать поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семей. "Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Уверен, из сложившейся ситуации Денис Евгеньевич сделает соответствующие выводы", - написал спикер заксобрания. "Дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности, который занимается вопросами соблюдения правил депутатской этики, подготовиться к проведению расширенного заседания, где будет дана оценка действиям депутата законодательного собрания Дениса Долженко и принято решение о дальнейшем рассмотрении вопроса депутатами нашей фракции в законодательном собрании", - добавил Луценко. Ранее губернатор Олег Кувшинников раскритиковал действия Долженко.

https://ria.ru/20230110/deputat-1843821051.html

https://ria.ru/20230109/deputat-1843786654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей луценко, андрей турчак, олег кувшинников, дубай, оаэ, вологодская область, единая россия, денис долженко