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В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата - РИА Новости, 10.01.2023
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В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата
В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата - РИА Новости, 10.01.2023
В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата
Позиция депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ, недопустима в наше время, считает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:57
2023-01-10T19:30
политика
андрей луценко
андрей турчак
олег кувшинников
дубай
оаэ
вологодская область
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Позиция депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ, недопустима в наше время, считает председатель регионального парламента Андрей Луценко. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета. Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". "Вологжане в соцсетях возмутились поведением Дениса Долженко, который в условиях СВО не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса. Так вести себя депутатам в наше время недопустимо", - написал Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в настоящее время для всех приоритетом должна стать поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семей. "Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Уверен, из сложившейся ситуации Денис Евгеньевич сделает соответствующие выводы", - написал спикер заксобрания. "Дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности, который занимается вопросами соблюдения правил депутатской этики, подготовиться к проведению расширенного заседания, где будет дана оценка действиям депутата законодательного собрания Дениса Долженко и принято решение о дальнейшем рассмотрении вопроса депутатами нашей фракции в законодательном собрании", - добавил Луценко. Ранее губернатор Олег Кувшинников раскритиковал действия Долженко.
https://ria.ru/20230110/deputat-1843821051.html
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политика, андрей луценко, андрей турчак, олег кувшинников, дубай, оаэ, вологодская область, единая россия, денис долженко
Политика, Андрей Луценко, Андрей Турчак, Олег Кувшинников, Дубай, ОАЭ, Вологодская область, Единая Россия, Денис Долженко
15:57 10.01.2023 (обновлено: 19:30 10.01.2023)
 
В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата

Спикер вологодского заксобрания назвал позицию отдохнувшего в ОАЭ депутата недопустимой

© Фото : Денис Долженко/ВКонтактеФотография, опубликованная Денисом Долженко
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Денис Долженко/ВКонтакте
Фотография, опубликованная Денисом Долженко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Позиция депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ, недопустима в наше время, считает председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета.
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Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ
Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился".
"Вологжане в соцсетях возмутились поведением Дениса Долженко, который в условиях СВО не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса. Так вести себя депутатам в наше время недопустимо", - написал Луценко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в настоящее время для всех приоритетом должна стать поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семей.
"Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Уверен, из сложившейся ситуации Денис Евгеньевич сделает соответствующие выводы", - написал спикер заксобрания.
"Дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности, который занимается вопросами соблюдения правил депутатской этики, подготовиться к проведению расширенного заседания, где будет дана оценка действиям депутата законодательного собрания Дениса Долженко и принято решение о дальнейшем рассмотрении вопроса депутатами нашей фракции в законодательном собрании", - добавил Луценко.
Ранее губернатор Олег Кувшинников раскритиковал действия Долженко.
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ПолитикаАндрей ЛуценкоАндрей ТурчакОлег КувшинниковДубайОАЭВологодская областьЕдиная РоссияДенис Долженко
 
 
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