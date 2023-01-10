https://ria.ru/20230110/deputat-1843821051.html

Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ

Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ - РИА Новости, 10.01.2023

Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние каникулы в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:34

2023-01-10T10:34

2023-01-10T11:33

политика

россия

вологодская область

олег кувшинников

андрей турчак

оаэ

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние каникулы в ОАЭ и выложившего нашумевшие посты в соцсетях. "Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного", — написал глава региона в Telegram-канале.Кувшинников отметил, что преступного в таких действиях действительно ничего нет, но существует общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он "в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити". Иногда вседозволенность госслужащих и народных избранников переходит все границы, указано в посте.Долженко 6 января опубликовал во "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат написал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно".После этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Долженко во вторник лишат партбилета.

https://ria.ru/20230109/ochkalasov-1843775440.html

https://ria.ru/20230107/deputat-1843422918.html

россия

вологодская область

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вологодская область, олег кувшинников, андрей турчак, оаэ, единая россия