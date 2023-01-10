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Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ - РИА Новости, 10.01.2023
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Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ
Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ - РИА Новости, 10.01.2023
Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние каникулы в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:34
2023-01-10T11:33
политика
россия
вологодская область
олег кувшинников
андрей турчак
оаэ
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние каникулы в ОАЭ и выложившего нашумевшие посты в соцсетях. "Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного", — написал глава региона в Telegram-канале.Кувшинников отметил, что преступного в таких действиях действительно ничего нет, но существует общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он "в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити". Иногда вседозволенность госслужащих и народных избранников переходит все границы, указано в посте.Долженко 6 января опубликовал во "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат написал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно".После этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Долженко во вторник лишат партбилета.
https://ria.ru/20230109/ochkalasov-1843775440.html
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политика, россия, вологодская область, олег кувшинников, андрей турчак, оаэ, единая россия
Политика, Россия, Вологодская область, Олег Кувшинников, Андрей Турчак, ОАЭ, Единая Россия
10:34 10.01.2023 (обновлено: 11:33 10.01.2023)
 
Вологодский губернатор раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ

Губернатор Кувшинников: депутат Долженко забыл о запросе общества на справедливость

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние каникулы в ОАЭ и выложившего нашумевшие посты в соцсетях.
"Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного", — написал глава региона в Telegram-канале.
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Кувшинников отметил, что преступного в таких действиях действительно ничего нет, но существует общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он "в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити". Иногда вседозволенность госслужащих и народных избранников переходит все границы, указано в посте.
"В таких непростых условиях продолжать заниматься позерством и самолюбованием — просто глупо и неэтично. И если народный избранник в открытую демонстрирует такое поведение — это вопрос уже к депутатской комиссии по этике и руководству партийной фракции в законодательном собрании области. Уверен, что комиссия примет правильное решение, которого от нее ждут люди", — заключил Кувшинников.
Долженко 6 января опубликовал во "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат написал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно".
© Фото : Денис Долженко/ВКонтактеФотография, опубликованная Денисом Долженко
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Денис Долженко/ВКонтакте
Фотография, опубликованная Денисом Долженко
После этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Долженко во вторник лишат партбилета.
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