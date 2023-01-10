https://ria.ru/20230110/delo-1843985045.html

После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело

После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело - РИА Новости, 10.01.2023

После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире в Коломне, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:27

2023-01-10T19:27

2023-01-10T19:27

происшествия

жилье

коломна

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире в Коломне, сообщает подмосковный главк СК России. Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в ГСУСК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже квартиры. Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу. "Следственным отделом по городу Коломне ГСУСК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Представитель ведомства уточнил, что на месте продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам осмотра будут назначены экспертизы.

https://ria.ru/20230110/vzryv-1843899912.html

коломна

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, коломна, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)