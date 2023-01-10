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После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело - РИА Новости, 10.01.2023
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После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело
После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело - РИА Новости, 10.01.2023
После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире в Коломне, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:27
2023-01-10T19:27
происшествия
жилье
коломна
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире в Коломне, сообщает подмосковный главк СК России. Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в ГСУСК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже квартиры. Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу. "Следственным отделом по городу Коломне ГСУСК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Представитель ведомства уточнил, что на месте продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам осмотра будут назначены экспертизы.
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коломна
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, жилье, коломна, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Коломна, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:27 10.01.2023
 
После взрыва газа в Коломне возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире в Коломне

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиНа месте взрыва газа в городском округе Коломна
На месте взрыва газа в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
На месте взрыва газа в городском округе Коломна
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире в Коломне, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в ГСУСК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже квартиры. Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу.
"Следственным отделом по городу Коломне ГСУСК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил, что на месте продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам осмотра будут назначены экспертизы.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 14:36
Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту
 
ПроисшествияЖильеКоломнаРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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