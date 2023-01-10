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Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС - РИА Новости, 10.01.2023
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Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС
Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС - РИА Новости, 10.01.2023
Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС
Подписанием новой декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС Европа "попадает" в зависимость от стратегии и ресурсов НАТО и США, заявил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:27
2023-01-10T16:27
в мире
цены на нефть
йенс столтенберг
шарль мишель
украина
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подписанием новой декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС Европа "попадает" в зависимость от стратегии и ресурсов НАТО и США, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. "Если говорить о взаимодействии (двух организаций - ред.), то здесь совершенно очевидно: ЕС, который заявил о необходимости обеспечения своей стратегической автономии и создании европейской обороны, тем не менее не может в данном случае обойтись без ресурсов НАТО, и здесь он попадает в зависимость от стратегии и ресурсов США, делая шаги наоборот - в сторону зависимости", - сказал Данилов, комментируя принятую декларацию. "Декларация была принята в новых военно-политических условиях, связанных с конфликтом на Украине, и поэтому в ней речь идет о том, каким образом можно устроить сотрудничество НАТО и ЕС в условиях нынешнего кризиса", - добавил эксперт. По его словам, дело в том, что речь идет не только о принятии деклараций, но и развитии практического взаимодействия между двумя организациями. "Под каждой из этих деклараций существуют конкретные рабочие планы и программы, и поэтому все их нужно периодически инспектировать и должны проходить через ревизию с точки зрения выполнения, а с другой стороны их нужно корректировать и развивать, поэтому появляются очередные политические документы", - заключил политолог.
https://ria.ru/20230110/evrosoyuza-1843928270.html
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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, шарль мишель, украина, сша, нато, евросоюз, российская академия наук, европа
В мире, Цены на нефть, Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, Украина, США, НАТО, Евросоюз, Российская академия наук, Европа
16:27 10.01.2023
 
Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС

Эксперт Данилов: ЕС станет более зависима от НАТО и США после подписания декларации

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подписанием новой декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС Европа "попадает" в зависимость от стратегии и ресурсов НАТО и США, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии
"Если говорить о взаимодействии (двух организаций - ред.), то здесь совершенно очевидно: ЕС, который заявил о необходимости обеспечения своей стратегической автономии и создании европейской обороны, тем не менее не может в данном случае обойтись без ресурсов НАТО, и здесь он попадает в зависимость от стратегии и ресурсов США, делая шаги наоборот - в сторону зависимости", - сказал Данилов, комментируя принятую декларацию.
"Декларация была принята в новых военно-политических условиях, связанных с конфликтом на Украине, и поэтому в ней речь идет о том, каким образом можно устроить сотрудничество НАТО и ЕС в условиях нынешнего кризиса", - добавил эксперт.
По его словам, дело в том, что речь идет не только о принятии деклараций, но и развитии практического взаимодействия между двумя организациями.
"Под каждой из этих деклараций существуют конкретные рабочие планы и программы, и поэтому все их нужно периодически инспектировать и должны проходить через ревизию с точки зрения выполнения, а с другой стороны их нужно корректировать и развивать, поэтому появляются очередные политические документы", - заключил политолог.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
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В миреЦены на нефтьЙенс СтолтенбергШарль МишельУкраинаСШАНАТОЕвросоюзРоссийская академия наукЕвропа
 
 
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