https://ria.ru/20230110/deklaratsiya-1843941457.html

Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС

Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС - РИА Новости, 10.01.2023

Эксперт прокомментировал подписание декларации НАТО и ЕС

Подписанием новой декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС Европа "попадает" в зависимость от стратегии и ресурсов НАТО и США, заявил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:27

2023-01-10T16:27

2023-01-10T16:27

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подписанием новой декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС Европа "попадает" в зависимость от стратегии и ресурсов НАТО и США, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. "Если говорить о взаимодействии (двух организаций - ред.), то здесь совершенно очевидно: ЕС, который заявил о необходимости обеспечения своей стратегической автономии и создании европейской обороны, тем не менее не может в данном случае обойтись без ресурсов НАТО, и здесь он попадает в зависимость от стратегии и ресурсов США, делая шаги наоборот - в сторону зависимости", - сказал Данилов, комментируя принятую декларацию. "Декларация была принята в новых военно-политических условиях, связанных с конфликтом на Украине, и поэтому в ней речь идет о том, каким образом можно устроить сотрудничество НАТО и ЕС в условиях нынешнего кризиса", - добавил эксперт. По его словам, дело в том, что речь идет не только о принятии деклараций, но и развитии практического взаимодействия между двумя организациями. "Под каждой из этих деклараций существуют конкретные рабочие планы и программы, и поэтому все их нужно периодически инспектировать и должны проходить через ревизию с точки зрения выполнения, а с другой стороны их нужно корректировать и развивать, поэтому появляются очередные политические документы", - заключил политолог.

https://ria.ru/20230110/evrosoyuza-1843928270.html

https://ria.ru/20230110/nato-1843904280.html

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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, шарль мишель, украина, сша, нато, евросоюз, российская академия наук, европа