https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей - РИА Новости, 10.01.2023
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:40
2023-01-10T14:40
2023-01-10T16:27
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства."Хочу сказать, что в прошлом году мы перевыполнили план по доходам - общий объем доходов (бюджета - ред.) составил, как вы сказали, почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года", - сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Министр также отметил, что в 2022 году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы. "Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП", - сказал он.Однако Силуанов добавил, что если не учитывать в расходах те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, "то дефицит составил 1,8% ВВП, то есть менее 2%, как мы и планировали".Исполнении расходов составило 97% от плана, отметил министр, добавив, что в 2022 году объемы расходов были увеличены. "Увеличение составило более 6 триллионов рублей", - сказал Силуанов. По его словам, средства были направлены на поддержку граждан."Действительно, несмотря на всю геополитическую ситуацию, несмотря на ограничения, санкции, мы выполнили все наши плановые задачи и все ограничения не оказали влияния на выполнение наших социальных обязательств", - сказал министр.В конце декабря прошлого года Силуанов говорил, что дефицит по итогам 2022 года может достигнуть 2% ВВП из-за переноса на декабрь части дополнительных расходов, которые запланированы на 2023 год. Тогда же он обратил внимание, что значительная часть дополнительных расходов возникла в то время, когда проект бюджета был уже в парламенте. Для того, чтобы не нарушать весь бюджетный процесс, было принято решение о том, чтобы допрасходы были профинансированы в 2022 году, объяснял министр.
https://ria.ru/20230103/vvp-1842895943.html
https://ria.ru/20221230/bayden-1842374780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
14:40 10.01.2023 (обновлено: 16:27 10.01.2023)
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей
Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП или 3,3 триллиона рублей
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.
"Хочу сказать, что в прошлом году мы перевыполнили план по доходам - общий объем доходов (бюджета - ред.) составил, как вы сказали, почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года", - сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
.
Министр также отметил, что в 2022 году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы. "Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП", - сказал он.
Однако Силуанов добавил, что если не учитывать в расходах те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, "то дефицит составил 1,8% ВВП, то есть менее 2%, как мы и планировали".
Исполнении расходов составило 97% от плана, отметил министр, добавив, что в 2022 году объемы расходов были увеличены. "Увеличение составило более 6 триллионов рублей", - сказал Силуанов. По его словам, средства были направлены на поддержку граждан.
"Действительно, несмотря на всю геополитическую ситуацию, несмотря на ограничения, санкции, мы выполнили все наши плановые задачи и все ограничения не оказали влияния на выполнение наших социальных обязательств", - сказал министр.
В конце декабря прошлого года Силуанов говорил, что дефицит по итогам 2022 года может достигнуть 2% ВВП из-за переноса на декабрь части дополнительных расходов, которые запланированы на 2023 год. Тогда же он обратил внимание, что значительная часть дополнительных расходов возникла в то время, когда проект бюджета был уже в парламенте. Для того, чтобы не нарушать весь бюджетный процесс, было принято решение о том, чтобы допрасходы были профинансированы в 2022 году, объяснял министр.