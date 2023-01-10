Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей - РИА Новости, 10.01.2023
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей
Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:40
2023-01-10T16:27
экономика
россия
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26bf861928238d425377c6f3b3dfdcbf.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства."Хочу сказать, что в прошлом году мы перевыполнили план по доходам - общий объем доходов (бюджета - ред.) составил, как вы сказали, почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года", - сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Министр также отметил, что в 2022 году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы. "Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП", - сказал он.Однако Силуанов добавил, что если не учитывать в расходах те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, "то дефицит составил 1,8% ВВП, то есть менее 2%, как мы и планировали".Исполнении расходов составило 97% от плана, отметил министр, добавив, что в 2022 году объемы расходов были увеличены. "Увеличение составило более 6 триллионов рублей", - сказал Силуанов. По его словам, средства были направлены на поддержку граждан."Действительно, несмотря на всю геополитическую ситуацию, несмотря на ограничения, санкции, мы выполнили все наши плановые задачи и все ограничения не оказали влияния на выполнение наших социальных обязательств", - сказал министр.В конце декабря прошлого года Силуанов говорил, что дефицит по итогам 2022 года может достигнуть 2% ВВП из-за переноса на декабрь части дополнительных расходов, которые запланированы на 2023 год. Тогда же он обратил внимание, что значительная часть дополнительных расходов возникла в то время, когда проект бюджета был уже в парламенте. Для того, чтобы не нарушать весь бюджетный процесс, было принято решение о том, чтобы допрасходы были профинансированы в 2022 году, объяснял министр.
https://ria.ru/20230103/vvp-1842895943.html
https://ria.ru/20221230/bayden-1842374780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7490d4e45bf2b03dc92c0e56d98f2f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
14:40 10.01.2023 (обновлено: 16:27 10.01.2023)
 
Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей

Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП или 3,3 триллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.
"Хочу сказать, что в прошлом году мы перевыполнили план по доходам - общий объем доходов (бюджета - ред.) составил, как вы сказали, почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года", - сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Министр также отметил, что в 2022 году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы. "Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП", - сказал он.
Однако Силуанов добавил, что если не учитывать в расходах те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, "то дефицит составил 1,8% ВВП, то есть менее 2%, как мы и планировали".
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 07:06
Эксперт объяснил неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России
Исполнении расходов составило 97% от плана, отметил министр, добавив, что в 2022 году объемы расходов были увеличены. "Увеличение составило более 6 триллионов рублей", - сказал Силуанов. По его словам, средства были направлены на поддержку граждан.
"Действительно, несмотря на всю геополитическую ситуацию, несмотря на ограничения, санкции, мы выполнили все наши плановые задачи и все ограничения не оказали влияния на выполнение наших социальных обязательств", - сказал министр.
В конце декабря прошлого года Силуанов говорил, что дефицит по итогам 2022 года может достигнуть 2% ВВП из-за переноса на декабрь части дополнительных расходов, которые запланированы на 2023 год. Тогда же он обратил внимание, что значительная часть дополнительных расходов возникла в то время, когда проект бюджета был уже в парламенте. Для того, чтобы не нарушать весь бюджетный процесс, было принято решение о том, чтобы допрасходы были профинансированы в 2022 году, объяснял министр.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 02:41
Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год
 
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала