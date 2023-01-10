https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843880225.html

В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"

В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка" - РИА Новости, 10.01.2023

В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об успехе мультфильма "Чебурашка", заявил, что радуется вместе с авторами ленты. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:18

2023-01-10T13:18

2023-01-10T13:18

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об успехе мультфильма "Чебурашка", заявил, что радуется вместе с авторами ленты. "Нет, к сожалению, пока не имели возможность, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", - сказал Песков журналистам на вопрос, видел ли он новый фильм "Чебурашка". Он отметил, что в России образовался вакуум на кинорынке и его надо заполнять российской продукцией. Песков добавил, что этой продукции пока совсем недостаточно. Мультфильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. Общие сборы мультфильма "Чебурашка" составили почти 3 миллиарда рублей по данным на 8 января.

https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843815366.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, дмитрий песков, кино