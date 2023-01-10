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В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка" - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843880225.html
В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"
В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка" - РИА Новости, 10.01.2023
В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об успехе мультфильма "Чебурашка", заявил, что радуется вместе с авторами ленты. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:18
2023-01-10T13:18
культура
новости культуры
россия
дмитрий песков
кино
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об успехе мультфильма "Чебурашка", заявил, что радуется вместе с авторами ленты. "Нет, к сожалению, пока не имели возможность, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", - сказал Песков журналистам на вопрос, видел ли он новый фильм "Чебурашка". Он отметил, что в России образовался вакуум на кинорынке и его надо заполнять российской продукцией. Песков добавил, что этой продукции пока совсем недостаточно. Мультфильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. Общие сборы мультфильма "Чебурашка" составили почти 3 миллиарда рублей по данным на 8 января.
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новости культуры, россия, дмитрий песков, кино
Культура, Новости культуры, Россия, Дмитрий Песков, Кино
13:18 10.01.2023
 
В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"

Песков заявил, что радуется успеху мультфильма "Чебурашка" вместе с авторами

© Централ ПартнершипПостер фильма "Чебурашка"
Постер фильма Чебурашка
© Централ Партнершип
Постер фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об успехе мультфильма "Чебурашка", заявил, что радуется вместе с авторами ленты.
"Нет, к сожалению, пока не имели возможность, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", - сказал Песков журналистам на вопрос, видел ли он новый фильм "Чебурашка".
Он отметил, что в России образовался вакуум на кинорынке и его надо заполнять российской продукцией. Песков добавил, что этой продукции пока совсем недостаточно.
Мультфильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. Общие сборы мультфильма "Чебурашка" составили почти 3 миллиарда рублей по данным на 8 января.
Кадр из фильма Чебурашка
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