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Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки" - РИА Новости, 10.01.2023
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Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки"
Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки" - РИА Новости, 10.01.2023
Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки"
Украина не дарила Грузии зенитные ракетные комплексы "Бук" в 2008 году, они были куплены, сообщает грузинское министерство обороны. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:16
2023-01-10T13:57
в мире
украина
грузия
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
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ТБИЛИСИ, 10 янв - РИА Новости. Украина не дарила Грузии зенитные ракетные комплексы "Бук" в 2008 году, они были куплены, сообщает грузинское министерство обороны. Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сказано, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. "Информация о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило систему "Бук" в 2007 году с многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнять подробности", - говорится в заявлении минобороны, которое распространила его пресс-служба. В ведомстве отметили, что выплатили также десятки миллионов долларов в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin от США. "Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей. В подтверждение этому – тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра. Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20230109/gruziya-1843786402.html
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в мире, украина, грузия, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженный конфликт в южной осетии (2008)
В мире, Украина, Грузия, Бук (зенитный ракетный комплекс), Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)
13:16 10.01.2023 (обновлено: 13:57 10.01.2023)
 
Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки"

Минобороны Грузии напомнило, что Украина в 2008 году не подарила, а продала ЗРК "Бук"

© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 янв - РИА Новости. Украина не дарила Грузии зенитные ракетные комплексы "Бук" в 2008 году, они были куплены, сообщает грузинское министерство обороны.
Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сказано, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin.
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"Информация о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило систему "Бук" в 2007 году с многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнять подробности", - говорится в заявлении минобороны, которое распространила его пресс-служба.
В ведомстве отметили, что выплатили также десятки миллионов долларов в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin от США.
"Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей. В подтверждение этому – тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра. Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", - заявили в министерстве.
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В миреУкраинаГрузияБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)
 
 
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