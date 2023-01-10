https://ria.ru/20230110/buk-1843879216.html

Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки"

Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки" - РИА Новости, 10.01.2023

Минобороны Грузии прокомментировало призывы Украины вернуть "Буки"

Украина не дарила Грузии зенитные ракетные комплексы "Бук" в 2008 году, они были куплены, сообщает грузинское министерство обороны. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:16

2023-01-10T13:16

2023-01-10T13:57

в мире

украина

грузия

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

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ТБИЛИСИ, 10 янв - РИА Новости. Украина не дарила Грузии зенитные ракетные комплексы "Бук" в 2008 году, они были куплены, сообщает грузинское министерство обороны. Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сказано, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. "Информация о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук", не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило систему "Бук" в 2007 году с многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнять подробности", - говорится в заявлении минобороны, которое распространила его пресс-служба. В ведомстве отметили, что выплатили также десятки миллионов долларов в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin от США. "Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей. В подтверждение этому – тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра. Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20230109/gruziya-1843786402.html

https://ria.ru/20221026/gruziya-1826882996.html

украина

грузия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, грузия, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженный конфликт в южной осетии (2008)