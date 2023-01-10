https://ria.ru/20230110/braziliya-1843825121.html
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов - РИА Новости, 10.01.2023
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов
Число журналистов, которые подверглись нападениям во время освещения вспыхнувших в воскресенье протестов в Бразилии, возросло до 14, сообщается на сайте союза... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:50
2023-01-10T10:50
2023-01-10T10:50
в мире
жаир болсонару
бразилия
бразилиа
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число журналистов, которые подверглись нападениям во время освещения вспыхнувших в воскресенье протестов в Бразилии, возросло до 14, сообщается на сайте союза журналистов федерального округа страны. Ранее информировали о пяти журналистах, подвергшихся нападениям. "Союз журналистов федерального округа получил сообщения о 14 сотрудниках СМИ, подвергшихся нападениям... в воскресенье", - отмечается в релизе. У многих их них было украдено оборудование. Среди пострадавших журналистов сотрудники таких СМИ, как американское издание Washington Post, а также агентств Анадолу, Рейтер и Франс Пресс. Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843627906.html
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, бразилия, бразилиа, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Бразилиа, Захват правительственных зданий в Бразилии
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов
В Бразилии число журналистов, подвергшихся атакам во время протестов, возросло до 14