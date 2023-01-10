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Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов - РИА Новости, 10.01.2023
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Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов - РИА Новости, 10.01.2023
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов
Число журналистов, которые подверглись нападениям во время освещения вспыхнувших в воскресенье протестов в Бразилии, возросло до 14, сообщается на сайте союза... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:50
2023-01-10T10:50
в мире
жаир болсонару
бразилия
бразилиа
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число журналистов, которые подверглись нападениям во время освещения вспыхнувших в воскресенье протестов в Бразилии, возросло до 14, сообщается на сайте союза журналистов федерального округа страны. Ранее информировали о пяти журналистах, подвергшихся нападениям. "Союз журналистов федерального округа получил сообщения о 14 сотрудниках СМИ, подвергшихся нападениям... в воскресенье", - отмечается в релизе. У многих их них было украдено оборудование. Среди пострадавших журналистов сотрудники таких СМИ, как американское издание Washington Post, а также агентств Анадолу, Рейтер и Франс Пресс. Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843627906.html
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в мире, жаир болсонару, бразилия, бразилиа, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Бразилиа, Захват правительственных зданий в Бразилии
10:50 10.01.2023
 
Во время протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов

В Бразилии число журналистов, подвергшихся атакам во время протестов, возросло до 14

© AP Photo / Eraldo PeresПротесты в Бразилии
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протесты в Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число журналистов, которые подверглись нападениям во время освещения вспыхнувших в воскресенье протестов в Бразилии, возросло до 14, сообщается на сайте союза журналистов федерального округа страны.
Ранее информировали о пяти журналистах, подвергшихся нападениям.
Полицейские во время беспорядков в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 12:29
В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек
"Союз журналистов федерального округа получил сообщения о 14 сотрудниках СМИ, подвергшихся нападениям... в воскресенье", - отмечается в релизе.
У многих их них было украдено оборудование.
Среди пострадавших журналистов сотрудники таких СМИ, как американское издание Washington Post, а также агентств Анадолу, Рейтер и Франс Пресс.
Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил.
Cторонники президента Бразилии Жаира Болсонару в центре Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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В миреЖаир БолсонаруБразилияБразилиаЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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