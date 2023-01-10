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Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США - РИА Новости, 10.01.2023
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Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США
Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США - РИА Новости, 10.01.2023
Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США
Сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию экс-президента страны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:08
2023-01-10T10:57
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
александрия окасио-кортес
бразилия
сша
флорида
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию экс-президента страны Жаира Болсонару из США, сообщает портал G1. Сенатор утверждает, что политик принимает "активное участие и (несет) ответственность" за действия протестующих. Кальхейрос требует включения Болсонару в расследование ситуации с митингами, вызова его в суд для объяснения участия экс-президента в антидемократических действиях. Сенатор запросил выдачи постановления о возвращении политика в Бразилию в течение 72 часов, а в случае его невыполнения потребовал предварительного заключения для него . Жаира Болсонару улетел в Соединенные Штаты в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Днем ранее стало известно, что он попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области. Американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, в свою очередь, призвали американские власти "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии и экстрадировать его на родину. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от митингующих, задержаны более 400 человек. Накануне силовики в Бразилиа начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны.
https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843765001.html
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843689035.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, александрия окасио-кортес, бразилия, сша, флорида, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Александрия Окасио-Кортес, Бразилия, США, Флорида, Захват правительственных зданий в Бразилии
10:08 10.01.2023 (обновлено: 10:57 10.01.2023)
 
Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США

Бразильский сенатор потребовал от Верховного суда экстрадиции Болсонару из США

© AP Photo / Eraldo PeresПолицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа
Полицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Полицейские оградили лагерь протестующих возле штаб-квартиры ВС в Бразилиа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию экс-президента страны Жаира Болсонару из США, сообщает портал G1.
Сенатор утверждает, что политик принимает "активное участие и (несет) ответственность" за действия протестующих.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в больнице в Орландо, США. 10 января 2023
Вчера, 20:23
В США госпитализировали Болсонару, пишут СМИ
Кальхейрос требует включения Болсонару в расследование ситуации с митингами, вызова его в суд для объяснения участия экс-президента в антидемократических действиях.
Сенатор запросил выдачи постановления о возвращении политика в Бразилию в течение 72 часов, а в случае его невыполнения потребовал предварительного заключения для него .
Жаира Болсонару улетел в Соединенные Штаты в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Днем ранее стало известно, что он попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области.
Американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, в свою очередь, призвали американские власти "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии и экстрадировать его на родину.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от митингующих, задержаны более 400 человек.
Накануне силовики в Бразилиа начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны.
Военные демонтируют лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перед зданием штаба армии в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:47
В Бразилии начали ликвидацию лагеря сторонников Болсонару
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваАлександрия Окасио-КортесБразилияСШАФлоридаЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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