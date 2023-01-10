https://ria.ru/20230110/braziliya-1843815540.html

Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США

Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США - РИА Новости, 10.01.2023

Бразильский сенатор потребовал экстрадиции Болсонару из США

Сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию экс-президента страны... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:08

2023-01-10T10:08

2023-01-10T10:57

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

александрия окасио-кортес

бразилия

сша

флорида

захват правительственных зданий в бразилии

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию экс-президента страны Жаира Болсонару из США, сообщает портал G1. Сенатор утверждает, что политик принимает "активное участие и (несет) ответственность" за действия протестующих. Кальхейрос требует включения Болсонару в расследование ситуации с митингами, вызова его в суд для объяснения участия экс-президента в антидемократических действиях. Сенатор запросил выдачи постановления о возвращении политика в Бразилию в течение 72 часов, а в случае его невыполнения потребовал предварительного заключения для него . Жаира Болсонару улетел в Соединенные Штаты в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Днем ранее стало известно, что он попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области. Американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, в свою очередь, призвали американские власти "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии и экстрадировать его на родину. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от митингующих, задержаны более 400 человек. Накануне силовики в Бразилиа начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом вооруженных сил страны.

https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843765001.html

https://ria.ru/20230109/braziliya-1843689035.html

бразилия

сша

флорида

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, александрия окасио-кортес, бразилия, сша, флорида, захват правительственных зданий в бразилии