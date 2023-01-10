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Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией - РИА Новости, 10.01.2023
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Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией
Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией - РИА Новости, 10.01.2023
Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Латвией тело африканского беженца, сообщил во вторник государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:12
2023-01-10T16:28
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Латвией тело африканского беженца, сообщил во вторник государственный пограничный комитет республики. "В ночь с 9 на 10 января вблизи границы с Латвией белорусским пограничным нарядом обнаружен труп мужчины африканской внешности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "рядом с телом находились еще несколько беженцев, которые рассказали, что латвийские силовики доставили их на границу, проигнорировав просьбы оказать помощь мужчине". "Иностранцы также показали видео, свидетельствующее о том, что на латвийской стороне беженец уже находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться. Несмотря на то, что мужчина фактически был при смерти и нуждался в срочной госпитализации, латвийские военные выбросили группу на границе и под угрозой применения оружия заставили пройти через заграждение" - заявили в белорусском погранкомитете. По данным ведомства, "иностранцы пытались тащить мужчину вглубь территории, но ему становилось хуже". "К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков беженец не подавал признаков жизни. Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в погранкомитете. Позже погранкомитет сообщил об обнаружении тела еще одного мигранта у границы с Латвией. "В начале недели на границе с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил еще один труп иностранца. Тело находилось в нескольких метрах от заграждения, установленного на латвийской территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно ему, "исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через заграждение". "Кроме того, в пограничном заборе была демонтирована проволочная секция, которая могла использоваться для перемещения тела беженца. С целью установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа", - добавили в погранкомитете.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20221122/belorussiya-1833324906.html
https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830159804.html
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в мире, латвия, литва, польша
В мире, Латвия, Литва, Польша
16:12 10.01.2023 (обновлено: 16:28 10.01.2023)
 
Белорусские пограничники сообщили о смерти беженца на границе с Латвией

Белорусские пограничники сообщили о смерти африканского беженца на границе с Латвией

© РИА Новости / Виктор ТолочкоБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Белорусские пограничники. Архивное фото
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Латвией тело африканского беженца, сообщил во вторник государственный пограничный комитет республики.
"В ночь с 9 на 10 января вблизи границы с Латвией белорусским пограничным нарядом обнаружен труп мужчины африканской внешности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей
Отмечается, что "рядом с телом находились еще несколько беженцев, которые рассказали, что латвийские силовики доставили их на границу, проигнорировав просьбы оказать помощь мужчине".
"Иностранцы также показали видео, свидетельствующее о том, что на латвийской стороне беженец уже находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться. Несмотря на то, что мужчина фактически был при смерти и нуждался в срочной госпитализации, латвийские военные выбросили группу на границе и под угрозой применения оружия заставили пройти через заграждение" - заявили в белорусском погранкомитете.
По данным ведомства, "иностранцы пытались тащить мужчину вглубь территории, но ему становилось хуже". "К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков беженец не подавал признаков жизни. Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в погранкомитете.
Позже погранкомитет сообщил об обнаружении тела еще одного мигранта у границы с Латвией. "В начале недели на границе с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил еще один труп иностранца. Тело находилось в нескольких метрах от заграждения, установленного на латвийской территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии
Согласно ему, "исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через заграждение". "Кроме того, в пограничном заборе была демонтирована проволочная секция, которая могла использоваться для перемещения тела беженца. С целью установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа", - добавили в погранкомитете.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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