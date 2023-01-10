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В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 10.01.2023
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В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников
В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 10.01.2023
В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотников введен в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:08
2023-01-10T23:08
кировская область
александр соколов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона. Соответствующий указ был подписан губернатором Кировской области Александром Соколовым "для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона. Отмечается, что данная мера устанавливается до снятия режима базовой готовности, введенного указом президента РФ от 19 октября 2022 года.
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кировская область, александр соколов, россия
Кировская область, Александр Соколов, Россия
23:08 10.01.2023
 
В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников

Власти Кировской области ввели запрет на использование беспилотников в регионе

© Фото : Пресс-служба органов местного самоуправления города КироваКиров, Кировская область
Киров, Кировская область - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Пресс-служба органов местного самоуправления города Кирова
Киров, Кировская область. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона.
Соответствующий указ был подписан губернатором Кировской области Александром Соколовым "для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона.
"Постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Кировской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями", - говорится в указе главы региона.
Отмечается, что данная мера устанавливается до снятия режима базовой готовности, введенного указом президента РФ от 19 октября 2022 года.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 17:53
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Кировская областьАлександр СоколовРоссия
 
 
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