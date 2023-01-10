https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1844009814.html

В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников

В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 10.01.2023

В Кировской области ввели запрет на использование беспилотников

Запрет на использование беспилотников введен в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:08

2023-01-10T23:08

2023-01-10T23:08

кировская область

александр соколов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников введен в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона. Соответствующий указ был подписан губернатором Кировской области Александром Соколовым "для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона. Отмечается, что данная мера устанавливается до снятия режима базовой готовности, введенного указом президента РФ от 19 октября 2022 года.

https://ria.ru/20230110/bespilotniki-1843964841.html

кировская область

россия

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кировская область, александр соколов, россия