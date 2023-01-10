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Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 10.01.2023
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Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники
Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 10.01.2023
Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники
Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники из соображений безопасности, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:53
2023-01-10T17:53
технологии
сергей меняйло
россия
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники из соображений безопасности, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. "Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Документ вышел перед новым годом и уже вступил в законную силу", - сказано в сообщении властей в Telegram. Отмечается, что исключения составляют суда, используемые госорганами, а также подведомственными им организациями, под запрет также не подпадают беспилотники, используемые организациями ТЭК и теми, кто выполняет гособоронзаказ. "Происшествия, происходящие с использованием дронов, как в приграничных регионах России, так и во внутренних, дают основания делать выводы о том, что реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более, чем возможны... И к этому нужно отнестись не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере: ограничения в использовании беспилотников вызваны требованиями безопасности – мы стремимся снизить уровень возможных угроз, не более того", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
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технологии, сергей меняйло, россия
Технологии, Сергей Меняйло, Россия
17:53 10.01.2023
 
Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники

Власти Северной Осетии из соображений безопасности запретили использовать беспилотники

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Власти Северной Осетии запретили использовать беспилотники из соображений безопасности, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Документ вышел перед новым годом и уже вступил в законную силу", - сказано в сообщении властей в Telegram.
Отмечается, что исключения составляют суда, используемые госорганами, а также подведомственными им организациями, под запрет также не подпадают беспилотники, используемые организациями ТЭК и теми, кто выполняет гособоронзаказ.
"Происшествия, происходящие с использованием дронов, как в приграничных регионах России, так и во внутренних, дают основания делать выводы о том, что реальные риски не мирного применения беспилотников на критически важных объектах инфраструктуры сегодня более, чем возможны... И к этому нужно отнестись не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере: ограничения в использовании беспилотников вызваны требованиями безопасности – мы стремимся снизить уровень возможных угроз, не более того", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
Оренбург - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 22:40
В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников
 
ТехнологииСергей МеняйлоРоссия
 
 
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