https://ria.ru/20230110/belkacar-1843997847.html

Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей

Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей - РИА Новости, 10.01.2023

Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей

Акции (52,47%) каршеринговой компании BelkaCar, в организации мошенничества с которыми обвиняется предприниматель Борис Зимин*(признан в РФ иноагентом), по... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:17

2023-01-10T21:17

2023-01-10T21:28

происшествия

борис зимин

александр антипов

дмитрий зимин

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Акции (52,47%) каршеринговой компании BelkaCar, в организации мошенничества с которыми обвиняется предприниматель Борис Зимин*(признан в РФ иноагентом), по результатам экспертизы оценены в 567 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта - Ральфа Новака Константин Третьяков. О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. "Летом была проведена экспертиза Минюста, согласно которой 52,47% акций стоили около 53 копеек на 1 февраля 2017 года, позднее следователем была назначена повторная экспертиза уже в коммерческой организации, сегодня мы получили ее результаты, сейчас эти же акции оценены уже в 567 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Накануне стало известно о том, что предпринимателю Борису Зимину* предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой, а Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, по версии следствия, являлись его соучастниками. В среду 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство МВД РФ о заочном аресте Бориса Зимина*. Адвокат Зимина* Александр Антипов ранее заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным, назвал обвинения "огульными, не подтвержденными доказательствами". Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Ральф Новак и Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BR в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html

https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, борис зимин, александр антипов, дмитрий зимин, россия, москва, вымпелком, билайн