https://ria.ru/20230110/belkacar-1843997847.html
Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей
Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей - РИА Новости, 10.01.2023
Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей
Акции (52,47%) каршеринговой компании BelkaCar, в организации мошенничества с которыми обвиняется предприниматель Борис Зимин*(признан в РФ иноагентом), по... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:17
2023-01-10T21:17
2023-01-10T21:28
происшествия
борис зимин
александр антипов
дмитрий зимин
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билайн
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Акции (52,47%) каршеринговой компании BelkaCar, в организации мошенничества с которыми обвиняется предприниматель Борис Зимин*(признан в РФ иноагентом), по результатам экспертизы оценены в 567 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта - Ральфа Новака Константин Третьяков. О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. "Летом была проведена экспертиза Минюста, согласно которой 52,47% акций стоили около 53 копеек на 1 февраля 2017 года, позднее следователем была назначена повторная экспертиза уже в коммерческой организации, сегодня мы получили ее результаты, сейчас эти же акции оценены уже в 567 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Накануне стало известно о том, что предпринимателю Борису Зимину* предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой, а Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, по версии следствия, являлись его соучастниками. В среду 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство МВД РФ о заочном аресте Бориса Зимина*. Адвокат Зимина* Александр Антипов ранее заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным, назвал обвинения "огульными, не подтвержденными доказательствами". Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Ральф Новак и Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BR в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html
https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борис зимин, александр антипов, дмитрий зимин, россия, москва, вымпелком, билайн
Происшествия, Борис Зимин, Александр Антипов, Дмитрий Зимин, Россия, Москва, ВымпелКом, Билайн
21:17 10.01.2023 (обновлено: 21:28 10.01.2023)
Зимина* обвинили в махинациях с акциями BelkaCar на 567 миллионов рублей
Акции BelkaCar, в махинациях с которыми обвиняется Зимин, оценили в 567 миллионов рублей
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Акции (52,47%) каршеринговой компании BelkaCar, в организации мошенничества с которыми обвиняется предприниматель Борис Зимин*(признан в РФ иноагентом), по результатам экспертизы оценены в 567 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта - Ральфа Новака Константин Третьяков.
О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
"Летом была проведена экспертиза Минюста, согласно которой 52,47% акций стоили около 53 копеек на 1 февраля 2017 года, позднее следователем была назначена повторная экспертиза уже в коммерческой организации, сегодня мы получили ее результаты, сейчас эти же акции оценены уже в 567 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Накануне стало известно о том, что предпринимателю Борису Зимину* предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой, а Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, по версии следствия, являлись его соучастниками.
"Нам было очень удивительно узнать, оказывается, что человек, которому Новак в 2019 году со своими партнерами продал 52,47% акции каршеринговой компании BalkaCar, "организовал" преступную группу и мошенничество с акциями, которые Новак и Кройхер приобрели еще в 2017 году, когда они даже не знали о существовании Зимина*", - рассказал Третьяков.
В среду 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство МВД РФ о заочном аресте Бориса Зимина*. Адвокат Зимина* Александр Антипов
ранее заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным, назвал обвинения "огульными, не подтвержденными доказательствами".
Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Ральф Новак и Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BR в России
и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы
.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома
" (бренд "Билайн
") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина
, скончавшегося в декабре 2021 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента