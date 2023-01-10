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В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки - РИА Новости, 10.01.2023
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В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки
В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки - РИА Новости, 10.01.2023
В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки
Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar испытали в Турции, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:05
2023-01-10T12:05
турция
в мире
оружие
bayraktar
бпла
беспилотники
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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar испытали в Турции, передает агентство Anadolu. Соответствующие кадры размещены компанией в соцсетях. Беспилотник, который планируется принять на вооружение уже в 2023 году, обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки. Новый беспилотник, в числе прочих, будет базироваться на флагмане ВМС Турции – десантном корабле TCG Anadolu. Тактический беспилотник может также выполнять задачи мониторинга и сбора разведывательной информации.
https://ria.ru/20230107/bpla-1843425232.html
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турция, в мире, оружие, bayraktar , бпла, беспилотники
Турция, В мире, Оружие, Bayraktar , БПЛА, Беспилотники
12:05 10.01.2023
 
В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки

В Турции испытали беспилотник вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar

© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar испытали в Турции, передает агентство Anadolu.
"В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar. Дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тысяч футов", - передает агентство.
Соответствующие кадры размещены компанией в соцсетях.
Беспилотник, который планируется принять на вооружение уже в 2023 году, обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки.
© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
1 из 3
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
2 из 3
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
3 из 3
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
1 из 3
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
2 из 3
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
3 из 3
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
Новый беспилотник, в числе прочих, будет базироваться на флагмане ВМС Турции – десантном корабле TCG Anadolu.
Тактический беспилотник может также выполнять задачи мониторинга и сбора разведывательной информации.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 21:47
Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев
 
ТурцияВ миреОружиеBayraktarБПЛАБеспилотники
 
 
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