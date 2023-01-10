https://ria.ru/20230110/bayraktar-1843853814.html

В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки

В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки - РИА Новости, 10.01.2023

В Турции испытали беспилотник Bayraktar вертикального взлета и посадки

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar испытали в Турции, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:05

2023-01-10T12:05

2023-01-10T12:05

турция

в мире

оружие

bayraktar

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843851844_258:0:2270:1132_1920x0_80_0_0_4e1f2260d9f90ca4f50fd8e2b0d8f9f2.png

АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar испытали в Турции, передает агентство Anadolu. Соответствующие кадры размещены компанией в соцсетях. Беспилотник, который планируется принять на вооружение уже в 2023 году, обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки. Новый беспилотник, в числе прочих, будет базироваться на флагмане ВМС Турции – десантном корабле TCG Anadolu. Тактический беспилотник может также выполнять задачи мониторинга и сбора разведывательной информации.

https://ria.ru/20230107/bpla-1843425232.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, в мире, оружие, bayraktar , бпла, беспилотники