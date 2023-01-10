https://ria.ru/20230110/bayden-1844012332.html

В конгрессе США потребовали расследовать дело о секретных бумагах Байдена

В конгрессе США потребовали расследовать дело о секретных бумагах Байдена - РИА Новости, 10.01.2023

В конгрессе США потребовали расследовать дело о секретных бумагах Байдена

В постоянном комитете по разведке палаты представителей конгресса США потребовали проведения расследования в связи с обнаруженными в офисе аналитического центра РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:47

2023-01-10T23:47

2023-01-10T23:47

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. В постоянном комитете по разведке палаты представителей конгресса США потребовали проведения расследования в связи с обнаруженными в офисе аналитического центра в Вашингтоне секретными документами времен вице-президентства Джо Байдена, говорится в заявлении на сайте комитета. По оценке Тернера, который является заместителем председателя комитета по разведке, обнаруженная секретная информация может свидетельствовать о потенциальном нарушении Байденом законов о защите национальной безопасности, включая закон о шпионаже и закон о президентских записях. Последний регулирует процедуру хранения записей и документов президентов и вице-президентов США. Ранее телеканал CBS News сообщил об обнаружении секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Документы сразу же были сданы в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, тогда он уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

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в мире, джо байден, сша, конгресс сша, украина