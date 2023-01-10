https://ria.ru/20230110/bayden-1843792504.html

СМИ: в США обнаружили секретные документы времен вице-президентства Байдена

СМИ: в США обнаружили секретные документы времен вице-президентства Байдена - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: в США обнаружили секретные документы времен вице-президентства Байдена

Секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом США обнаружили в помещениях аналитического центра его имени в Вашингтоне, сообщает CBS News. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T02:41

2023-01-10T02:41

2023-01-10T05:21

джо байден

дональд трамп

барак обама

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом США обнаружили в помещениях аналитического центра его имени в Вашингтоне, сообщает CBS News.Материалы обнаружили доверенные лица Байдена накануне промежуточных выборов в начале ноября, говорится в сообщении. Поверенные президента разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре" — аналитической организации в Вашингтоне. Как сообщается, документы хранились в папке с другими бумагами, не содержащими закрытые данные.Как говорится в сообщении, затем был уведомлен национальный архив, которому и были переданы материалы. Телеканал подчеркивает, что, по данным источников, адвокаты Байдена инициировали передачу материалов сами, документы не были предметом запросов или расследований.Теперь министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе выяснить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра, говорится в сообщении. Сам Байден узнал о документах, когда о них в Белый дом сообщил его адвокат, президент при этом не знает о содержании бумаг, указывают источники телеканала.Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.Хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в начале августа прошлого года в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы.

https://ria.ru/20220503/sud-1786697538.html

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джо байден, дональд трамп, барак обама, сша, вашингтон (штат), флорида, в мире