https://ria.ru/20230110/bayden-1843790726.html

Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США

Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США - РИА Новости, 10.01.2023

Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США

Президент США Джо Байден переговорил с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверил его в поддержке и пригласил в феврале в Вашингтон, сообщил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T01:37

2023-01-10T01:37

2023-01-10T05:24

в мире

джо байден

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

сша

вашингтон (штат)

бразилия

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверил его в поддержке и пригласил в феврале в Вашингтон, сообщил Белый дом.Телефонный звонок состоялся на следующий день после беспорядков в бразильской столице, где сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару ненадолго захватили несколько правительственных зданий."Президент Байден заявил о непоколебимой поддержке со стороны США бразильской демократии и свободы волеизъявления бразильского народа, которая выразилась в недавних президентских выборах, выигранных президентом Лулой", - сказано в пресс-релизе.Глава Белого дома осудил "насилие, нападение на демократические институты и процедуру мирной передачи власти"."Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углубленных консультаций по широкому спектру тем общей повестки", - говорится в сообщении.Бразильский лидер, как заявили в Белом доме, принял приглашение.

https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/braziliya-1843684882.html

сша

вашингтон (штат)

бразилия

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в мире, джо байден, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, сша, вашингтон (штат), бразилия