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Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США - РИА Новости, 10.01.2023
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Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США
Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США - РИА Новости, 10.01.2023
Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США
Президент США Джо Байден переговорил с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверил его в поддержке и пригласил в феврале в Вашингтон, сообщил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T01:37
2023-01-10T05:24
в мире
джо байден
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
сша
вашингтон (штат)
бразилия
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверил его в поддержке и пригласил в феврале в Вашингтон, сообщил Белый дом.Телефонный звонок состоялся на следующий день после беспорядков в бразильской столице, где сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару ненадолго захватили несколько правительственных зданий."Президент Байден заявил о непоколебимой поддержке со стороны США бразильской демократии и свободы волеизъявления бразильского народа, которая выразилась в недавних президентских выборах, выигранных президентом Лулой", - сказано в пресс-релизе.Глава Белого дома осудил "насилие, нападение на демократические институты и процедуру мирной передачи власти"."Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углубленных консультаций по широкому спектру тем общей повестки", - говорится в сообщении.Бразильский лидер, как заявили в Белом доме, принял приглашение.
https://ria.ru/20230109/bayden-1843554481.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/braziliya-1843684882.html
сша
вашингтон (штат)
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в мире, джо байден, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, сша, вашингтон (штат), бразилия
В мире, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, США, Вашингтон (штат), Бразилия
01:37 10.01.2023 (обновлено: 05:24 10.01.2023)
 
Байден заверил президента Бразилии в поддержке и пригласил его в США

Байден переговорил с президентом Бразилии, заверил его в поддержке и пригласил в Вашингтон

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверил его в поддержке и пригласил в феврале в Вашингтон, сообщил Белый дом.
Телефонный звонок состоялся на следующий день после беспорядков в бразильской столице, где сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару ненадолго захватили несколько правительственных зданий.
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Байден высказался о ситуации в Бразилии
"Президент Байден заявил о непоколебимой поддержке со стороны США бразильской демократии и свободы волеизъявления бразильского народа, которая выразилась в недавних президентских выборах, выигранных президентом Лулой", - сказано в пресс-релизе.
Глава Белого дома осудил "насилие, нападение на демократические институты и процедуру мирной передачи власти".
"Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углубленных консультаций по широкому спектру тем общей повестки", - говорится в сообщении.
Бразильский лидер, как заявили в Белом доме, принял приглашение.
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В миреДжо БайденЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруСШАВашингтон (штат)Бразилия
 
 
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