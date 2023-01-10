https://ria.ru/20230110/bayden-1843790137.html

Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине

Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине - РИА Новости, 10.01.2023

Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что "провел некоторое время" в американской Секретной службе в Польше и на Украине, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T01:22

2023-01-10T01:22

2023-01-10T09:28

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "провел некоторое время" в американской Секретной службе в Польше и на Украине, сообщил телеканал Fox News.Американский лидер сделал соответствующее высказывание во время встречи с представителями благотворительной организации "Армия спасения" в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе. "Я провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине", - сказал он.Как отмечает Fox News, Байден, "очевидно", перепутал "Армию спасения" с Секретной службой.Секретная служба — федеральное агентство США, подчиненное министерству внутренней безопасности страны. Основными задачами агентства являются предотвращение подделки американских денег и прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента и других высокопоставленных чиновников. "Армия спасения" — международная христианская и благотворительная организация.Ранее Байден впервые с начала своего президентства приехал на южную границу страны, чтобы на месте оценить масштабы миграционного кризиса. Именно через Эль-Пасо в США пытается проникнуть значительная часть нелегальных мигрантов, многие их которых оседают в палаточных лагерях в центре города.Губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт, перед приездом Байдена раскритиковал федеральные власти и городскую мэрию, которую также возглавляет демократ, за то, что те спешно убрали нелегалов с улиц. В 2022 году численность нелегальных иммигрантов, пытавшихся въехать в США, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html

https://ria.ru/20221226/bayden-1841269521.html

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в мире, джо байден, сша, украина, польша