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В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов" - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/balabanov-1843878690.html
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов" - РИА Новости, 10.01.2023
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"
В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:01
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культура
новости культуры
выставки
кино и сериалы
куда сходить
алексей балабанов
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте".Выставка открылась в октябре и приурочена к 25-летию фильма "Брат".Проект интерактивный. Здесь есть воссоздание объекты из картин Балабанова. А о жизни постановщика рассказывают его сыновья — послушать их можно через специальную гарнитуру.Планировалось, что выставка продлится до 15 января.
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новости культуры, выставки, кино и сериалы, куда сходить , алексей балабанов, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Выставки, Кино и сериалы, куда сходить , Алексей Балабанов, Санкт-Петербург
14:01 10.01.2023
 
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"

В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкРежиссер Алексей Балабанов
Режиссер Алексей Балабанов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте".
"С момента открытия выставку посетило более 100 тысяч человек. Среди них известные деятели искусства и культуры, родные, коллеги и друзья Алексея Балабанова, которые высоко оценили проект", — говорится в сообщении.
Выставка открылась в октябре и приурочена к 25-летию фильма "Брат".
Проект интерактивный. Здесь есть воссоздание объекты из картин Балабанова. А о жизни постановщика рассказывают его сыновья — послушать их можно через специальную гарнитуру.
Планировалось, что выставка продлится до 15 января.
Посетитель на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября 2022, 08:00Культура
Путешествие в страну "Брата": в Петербурге открылась выставка "Балабанов"
 
КультураНовости культурыВыставкиКино и сериалыкуда сходитьАлексей БалабановСанкт-Петербург
 
 
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