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В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов" - РИА Новости, 10.01.2023
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"
В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:01
2023-01-10T14:01
2023-01-10T14:01
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте".Выставка открылась в октябре и приурочена к 25-летию фильма "Брат".Проект интерактивный. Здесь есть воссоздание объекты из картин Балабанова. А о жизни постановщика рассказывают его сыновья — послушать их можно через специальную гарнитуру.Планировалось, что выставка продлится до 15 января.
https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, выставки, кино и сериалы, куда сходить , алексей балабанов, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Выставки, Кино и сериалы, куда сходить , Алексей Балабанов, Санкт-Петербург
В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"
В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов"