https://ria.ru/20230110/balabanov-1843878690.html

В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"

В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов" - РИА Новости, 10.01.2023

В Петербурге продлили выставку-путешествие "Балабанов"

В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:01

2023-01-10T14:01

2023-01-10T14:01

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Севкабеле в Петербурге продлили до 15 февраля выставку-путешествие "Балабанов", сообщается на странице проекта во "ВКонтакте".Выставка открылась в октябре и приурочена к 25-летию фильма "Брат".Проект интерактивный. Здесь есть воссоздание объекты из картин Балабанова. А о жизни постановщика рассказывают его сыновья — послушать их можно через специальную гарнитуру.Планировалось, что выставка продлится до 15 января.

https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, кино и сериалы, куда сходить , алексей балабанов, санкт-петербург