https://ria.ru/20230110/avtovaz-1843868757.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов - РИА Новости, 10.01.2023

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом - до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:42

2023-01-10T12:42

2023-01-10T12:42

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авто

россия

автоваз

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом - до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания. "В 2022 году официальными дилерами Lada реализовано 188 645 автомобилей", - сообщили в "АвтоВАЗе", уточнив, что падение продаж составило 46%. При этом сокращение продаж "АвтоВАЗа" по итогам года было меньше общего падения российского рынка легковых машин и LCV, который, по данным компании, упал в 2022 году на 59% - до 676 тысяч штук.

https://ria.ru/20230110/avtomobili-1843860832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, россия, автоваз