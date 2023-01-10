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Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов - РИА Новости, 10.01.2023
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Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов
Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов - РИА Новости, 10.01.2023
Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом - до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:42
2023-01-10T12:42
экономика
авто
россия
автоваз
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом - до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания. "В 2022 году официальными дилерами Lada реализовано 188 645 автомобилей", - сообщили в "АвтоВАЗе", уточнив, что падение продаж составило 46%. При этом сокращение продаж "АвтоВАЗа" по итогам года было меньше общего падения российского рынка легковых машин и LCV, который, по данным компании, упал в 2022 году на 59% - до 676 тысяч штук.
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экономика, авто, россия, автоваз
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ
12:42 10.01.2023
 
Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году снизились на 46 процентов, до 188 645 автомобилей

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом - до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания.
"В 2022 году официальными дилерами Lada реализовано 188 645 автомобилей", - сообщили в "АвтоВАЗе", уточнив, что падение продаж составило 46%.
При этом сокращение продаж "АвтоВАЗа" по итогам года было меньше общего падения российского рынка легковых машин и LCV, который, по данным компании, упал в 2022 году на 59% - до 676 тысяч штук.
Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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