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ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова - РИА Новости, 10.01.2023
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ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова
ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова - РИА Новости, 10.01.2023
ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова
ВМС США сообщили, что перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое переправляло свыше 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:17
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сша
ак-47
йемен
иран
в мире
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВМС США сообщили, что перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое переправляло свыше 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен. Сообщается, что сейчас ведется возвращение судна и его экипажа на родину. "Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами", - заявил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.
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сша, ак-47, йемен, иран, в мире, военно-морские силы сша
США, АК-47, Йемен, Иран, В мире, Военно-морские силы США
16:17 10.01.2023 (обновлено: 16:22 10.01.2023)
 
ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова

ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова в Оманском заливе

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon FrymanВоеннослужащие ВМС США
Военнослужащие ВМС США
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon Fryman
Военнослужащие ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВМС США сообщили, что перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое переправляло свыше 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен.
"Военно-морские силы США перехватили рыболовное судно в Оманском заливе 6 января и выяснили, что оно контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47, проходя через международные воды по морскому маршруту из Ирана в Йемен. В состав экипажа перехваченного судна, которое шло по маршруту, исторически использовавшемуся для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене, входили шесть граждан Йемена", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.
Сообщается, что сейчас ведется возвращение судна и его экипажа на родину.
"Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами", - заявил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.
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СШААК-47ЙеменИранВ миреВоенно-морские силы США
 
 
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