https://ria.ru/20230110/avtomaty-1843938792.html

ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова

ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова - РИА Новости, 10.01.2023

ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова

ВМС США сообщили, что перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое переправляло свыше 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:17

2023-01-10T16:17

2023-01-10T16:22

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВМС США сообщили, что перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое переправляло свыше 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен. Сообщается, что сейчас ведется возвращение судна и его экипажа на родину. "Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами", - заявил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.

https://ria.ru/20221203/veschestva-1836046713.html

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сша, ак-47, йемен, иран, в мире, военно-морские силы сша