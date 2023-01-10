16:17 10.01.2023 (обновлено: 16:22 10.01.2023)
ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова
ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова в Оманском заливе
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon FrymanВоеннослужащие ВМС США
Военнослужащие ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВМС США сообщили, что перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое переправляло свыше 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен.
"Военно-морские силы США перехватили рыболовное судно в Оманском заливе 6 января и выяснили, что оно контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47, проходя через международные воды по морскому маршруту из Ирана в Йемен. В состав экипажа перехваченного судна, которое шло по маршруту, исторически использовавшемуся для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене, входили шесть граждан Йемена", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.
Сообщается, что сейчас ведется возвращение судна и его экипажа на родину.
"Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами", - заявил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.
3 декабря 2022, 03:54В журнале "Военная мысль" сообщили о возможных провокациях ВМС США