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Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса - РИА Новости, 10.01.2023
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Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса
Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса - РИА Новости, 10.01.2023
Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса
Замерзающих пассажиров автобуса, вынужденно остановившегося на трассе, спасли в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:58
2023-01-10T12:58
хорошие новости
происшествия
авто
самарская область
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Замерзающих пассажиров автобуса, вынужденно остановившегося на трассе, спасли в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, рано утром во вторник в дежурную часть поступило сообщение, что на 95-м километре дороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" у рейсового автобуса, следовавшего из Казахстана в Самару, замерзло топливо. Водитель был вынужден остановиться на обочине. По информации ГУМВД, в салоне находилось 38 пассажиров, в том числе семь детей. На данном участке температура воздуха в тот момент составляла минус 34 градуса. Через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские. "Оценив обстановку, сотрудники полиции пересадили семью с детьми отогреваться в патрульный автомобиль, убедились в том, что вторую семью с несовершеннолетними забрали родственники, после чего доставили родителей и юных пассажиров в пункт обогрева", - говорится в сообщении. Затем полицейские и сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию оставшихся пассажиров в безопасное место, где для них было организовано горячее питание. В ГУМВД добавили, что сотрудники ГИБДД остались с водителем и помогали устранить неисправность, отогревая топливо в баке тепловыми пушками. Через несколько часов проблема была решена, и автобус смог продолжить свой путь. В настоящий момент все пассажиры добрались до места назначения, уточнили в полиции.
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происшествия, авто, самарская область
Хорошие новости, Происшествия, Авто, Самарская область
12:58 10.01.2023
 
Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса

Под Самарой в минус 34 градуса спасли пассажиров автобуса, у которого замерзло топливо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Замерзающих пассажиров автобуса, вынужденно остановившегося на трассе, спасли в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным полиции, рано утром во вторник в дежурную часть поступило сообщение, что на 95-м километре дороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" у рейсового автобуса, следовавшего из Казахстана в Самару, замерзло топливо. Водитель был вынужден остановиться на обочине. По информации ГУМВД, в салоне находилось 38 пассажиров, в том числе семь детей. На данном участке температура воздуха в тот момент составляла минус 34 градуса. Через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские.
"Оценив обстановку, сотрудники полиции пересадили семью с детьми отогреваться в патрульный автомобиль, убедились в том, что вторую семью с несовершеннолетними забрали родственники, после чего доставили родителей и юных пассажиров в пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Затем полицейские и сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию оставшихся пассажиров в безопасное место, где для них было организовано горячее питание.
В ГУМВД добавили, что сотрудники ГИБДД остались с водителем и помогали устранить неисправность, отогревая топливо в баке тепловыми пушками. Через несколько часов проблема была решена, и автобус смог продолжить свой путь. В настоящий момент все пассажиры добрались до места назначения, уточнили в полиции.
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