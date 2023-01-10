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Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса

Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса - РИА Новости, 10.01.2023

Под Самарой спасли замерзающих пассажиров вставшего на трассе автобуса

Замерзающих пассажиров автобуса, вынужденно остановившегося на трассе, спасли в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:58

2023-01-10T12:58

2023-01-10T12:58

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самарская область

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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Замерзающих пассажиров автобуса, вынужденно остановившегося на трассе, спасли в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, рано утром во вторник в дежурную часть поступило сообщение, что на 95-м километре дороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" у рейсового автобуса, следовавшего из Казахстана в Самару, замерзло топливо. Водитель был вынужден остановиться на обочине. По информации ГУМВД, в салоне находилось 38 пассажиров, в том числе семь детей. На данном участке температура воздуха в тот момент составляла минус 34 градуса. Через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские. "Оценив обстановку, сотрудники полиции пересадили семью с детьми отогреваться в патрульный автомобиль, убедились в том, что вторую семью с несовершеннолетними забрали родственники, после чего доставили родителей и юных пассажиров в пункт обогрева", - говорится в сообщении. Затем полицейские и сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию оставшихся пассажиров в безопасное место, где для них было организовано горячее питание. В ГУМВД добавили, что сотрудники ГИБДД остались с водителем и помогали устранить неисправность, отогревая топливо в баке тепловыми пушками. Через несколько часов проблема была решена, и автобус смог продолжить свой путь. В настоящий момент все пассажиры добрались до места назначения, уточнили в полиции.

https://ria.ru/20230109/kosulya-1843752292.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, самарская область