Рейтинг@Mail.ru
В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230110/ator-1843797925.html
В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году
В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году
Самые дорогие туры по России, купленные в 2022 году, были в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок, при этом неожиданностью стало то, что среди... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T06:57
2023-01-10T11:02
майя ломидзе
максим горький
россия
турция
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/11/1500241180_0:257:3092:1996_1920x0_80_0_0_c7a119d1094d8cbd7597e06dcc0a6cf6.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Самые дорогие туры по России, купленные в 2022 году, были в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок, при этом неожиданностью стало то, что среди зарубежных направлений самые дорогие туры были проданы не на Мальдивы, а в Турцию, а по России - в Сибирь, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Так, по данным АТОР, первое по стоимости место среди туров по России и первое среди круизов - у 12-дневного круиза по реке Енисей (Дудинка – Красноярск) на теплоходе "Максим Горький". Компания из семи человек заплатила в августе туроператору "ВодоходЪ" 3,7 миллиона рублей. Второй в рейтинге и при этом самый дорогой наземный тур 2022 года по РФ – это авторский тур на Алтай "Алтайская хрупкость" на пять дней. Компании из четырех взрослых в августе он обошелся в 3,5 миллиона рублей. Тур приобрели у туроператора "Алеан". Первое место по цене среди проданных зарубежных туров в 2022 году – у тура в Турцию на лето 2023 года. В нем семья из шести человек заплатила туроператору Fun&amp;Sun за турпакет с перелетом в Турцию и месячным проживанием в отеле Maxx Royal Kemer 25 миллионов рублей. "Серебро" 2022 года из дорогих туров – тоже у путешествия в Турцию, но уже в Бодрум, на Эгейское побережье. За 28 дней в отеле Rixos Premium Bodrum с питанием "все включено" в июле семья из 4 россиян заплатила туроператору PAC Group 21,3 миллиона рублей. Таким образом, самый дорогой тур по РФ оказался почти в 7 раз дешевле самого дорогого зарубежного тура.
https://ria.ru/20221227/prazdniki-1841726578.html
россия
турция
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/11/1500241180_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_83895fe80b3789689bacbbf92156b341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майя ломидзе, максим горький, россия, турция, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Майя Ломидзе, Максим Горький, Россия, Турция, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Новости - Туризм
06:57 10.01.2023 (обновлено: 11:02 10.01.2023)
 
В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году

АТОР: самые дорогие туры по России были в три с половиной раза дешевле зарубежных поездок

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Самые дорогие туры по России, купленные в 2022 году, были в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок, при этом неожиданностью стало то, что среди зарубежных направлений самые дорогие туры были проданы не на Мальдивы, а в Турцию, а по России - в Сибирь, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В 2022 году средняя стоимость самых дорогих туров, если можно так выразиться, выше, чем в предыдущие 2-3 года. Неожиданностью можно считать, что среди зарубежных направлений самые дорогие туры были проданы не на Мальдивы, а в Турцию. Среди внутренних направлений самым дорогим оказался круиз по Енисею. При этом вполне ожидаемо, что дорогие туры по России в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок", - рассказала Ломидзе.
Так, по данным АТОР, первое по стоимости место среди туров по России и первое среди круизов - у 12-дневного круиза по реке Енисей (ДудинкаКрасноярск) на теплоходе "Максим Горький". Компания из семи человек заплатила в августе туроператору "ВодоходЪ" 3,7 миллиона рублей. Второй в рейтинге и при этом самый дорогой наземный тур 2022 года по РФ – это авторский тур на Алтай "Алтайская хрупкость" на пять дней. Компании из четырех взрослых в августе он обошелся в 3,5 миллиона рублей. Тур приобрели у туроператора "Алеан".
Первое место по цене среди проданных зарубежных туров в 2022 году – у тура в Турцию на лето 2023 года. В нем семья из шести человек заплатила туроператору Fun&Sun за турпакет с перелетом в Турцию и месячным проживанием в отеле Maxx Royal Kemer 25 миллионов рублей. "Серебро" 2022 года из дорогих туров – тоже у путешествия в Турцию, но уже в Бодрум, на Эгейское побережье. За 28 дней в отеле Rixos Premium Bodrum с питанием "все включено" в июле семья из 4 россиян заплатила туроператору PAC Group 21,3 миллиона рублей.
Таким образом, самый дорогой тур по РФ оказался почти в 7 раз дешевле самого дорогого зарубежного тура.
Новогодняя елка на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 18:11Туризм
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
 
ТуризмМайя ЛомидзеМаксим ГорькийРоссияТурцияМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала