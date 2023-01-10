https://ria.ru/20230110/ator-1843797925.html

В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году

В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023

В АТОР сравнили стоимость зарубежных туров и поездок по России в 2022 году

Самые дорогие туры по России, купленные в 2022 году, были в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок, при этом неожиданностью стало то, что среди... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T06:57

2023-01-10T06:57

2023-01-10T11:02

майя ломидзе

максим горький

россия

турция

мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Самые дорогие туры по России, купленные в 2022 году, были в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок, при этом неожиданностью стало то, что среди зарубежных направлений самые дорогие туры были проданы не на Мальдивы, а в Турцию, а по России - в Сибирь, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Так, по данным АТОР, первое по стоимости место среди туров по России и первое среди круизов - у 12-дневного круиза по реке Енисей (Дудинка – Красноярск) на теплоходе "Максим Горький". Компания из семи человек заплатила в августе туроператору "ВодоходЪ" 3,7 миллиона рублей. Второй в рейтинге и при этом самый дорогой наземный тур 2022 года по РФ – это авторский тур на Алтай "Алтайская хрупкость" на пять дней. Компании из четырех взрослых в августе он обошелся в 3,5 миллиона рублей. Тур приобрели у туроператора "Алеан". Первое место по цене среди проданных зарубежных туров в 2022 году – у тура в Турцию на лето 2023 года. В нем семья из шести человек заплатила туроператору Fun&Sun за турпакет с перелетом в Турцию и месячным проживанием в отеле Maxx Royal Kemer 25 миллионов рублей. "Серебро" 2022 года из дорогих туров – тоже у путешествия в Турцию, но уже в Бодрум, на Эгейское побережье. За 28 дней в отеле Rixos Premium Bodrum с питанием "все включено" в июле семья из 4 россиян заплатила туроператору PAC Group 21,3 миллиона рублей. Таким образом, самый дорогой тур по РФ оказался почти в 7 раз дешевле самого дорогого зарубежного тура.

https://ria.ru/20221227/prazdniki-1841726578.html

россия

турция

мальдивы

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майя ломидзе, максим горький, россия, турция, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм