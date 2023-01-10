https://ria.ru/20230110/atacms-1844008758.html

В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS

В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS - РИА Новости, 10.01.2023

В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву ракет большой дальности ATACMS ведутся "очень... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T22:51

2023-01-10T22:51

2023-01-10T22:52

украина

михаил подоляк

владимир зеленский

нато

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:837:1501:1681_1920x0_80_0_0_f3f8bbae9933bb55df9dfd0e0ee4a23a.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву ракет большой дальности ATACMS ведутся "очень интенсивно". Ранее газета Politico писала, что Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в конце ноября вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, михаил подоляк, владимир зеленский, нато, в мире, сша