https://ria.ru/20230110/atacms-1844008758.html
В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS
В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS - РИА Новости, 10.01.2023
В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву ракет большой дальности ATACMS ведутся "очень... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T22:51
2023-01-10T22:51
2023-01-10T22:52
украина
михаил подоляк
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву ракет большой дальности ATACMS ведутся "очень интенсивно". Ранее газета Politico писала, что Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в конце ноября вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html
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украина, михаил подоляк, владимир зеленский, нато, в мире, сша
Украина, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, США
22:51 10.01.2023 (обновлено: 22:52 10.01.2023)
В офисе Зеленского заявили об "интенсивных" переговорах по ракетам ATACMS
Подоляк заявил об "интенсивных" переговорах по предоставлению Киеву ракет ATACMS