https://ria.ru/20230110/artisty-1843881889.html
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране - РИА Новости, 10.01.2023
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране
Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:24
2023-01-10T13:24
2023-01-10T13:24
елена драпеко
россия
госдума рф
общество
культура
новости культуры
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма лишения госнаград в отношении артистов, наносящих урон государству, но его нужно продумать тщательным образом, Ранее во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий. "Если человек получил награду за особые заслуги перед государством и обществом, а потом совершает настолько порочащие поступки, которые не просто перечеркивают его заслуги, но и наносят урон государству, то, наверное, механизм должен быть", - подчеркнул парламентарий. Как отметил, политик, подобный механизм возможен, но его нужно обсуждать и тщательно продумывать его особенности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елена драпеко, россия, госдума рф, общество, культура, новости культуры
Елена Драпеко, Россия, Госдума РФ, Общество, Культура, Новости культуры
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране
Депутат Бессарабов поддержал механизм лишения наград артистов указом президента России
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма лишения госнаград в отношении артистов, наносящих урон государству, но его нужно продумать тщательным образом,
Ранее во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко
(СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина
*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ
можно было лишать таких артистов званий.
"Если человек получил награду за особые заслуги перед государством и обществом, а потом совершает настолько порочащие поступки, которые не просто перечеркивают его заслуги, но и наносят урон государству, то, наверное, механизм должен быть", - подчеркнул парламентарий.
Как отметил, политик, подобный механизм возможен, но его нужно обсуждать и тщательно продумывать его особенности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента