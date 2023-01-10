https://ria.ru/20230110/artisty-1843881889.html

В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране

В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране - РИА Новости, 10.01.2023

В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:24

2023-01-10T13:24

2023-01-10T13:24

елена драпеко

россия

госдума рф

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культура

новости культуры

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма лишения госнаград в отношении артистов, наносящих урон государству, но его нужно продумать тщательным образом, Ранее во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий. "Если человек получил награду за особые заслуги перед государством и обществом, а потом совершает настолько порочащие поступки, которые не просто перечеркивают его заслуги, но и наносят урон государству, то, наверное, механизм должен быть", - подчеркнул парламентарий. Как отметил, политик, подобный механизм возможен, но его нужно обсуждать и тщательно продумывать его особенности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

елена драпеко, россия, госдума рф, общество, культура, новости культуры