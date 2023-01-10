Рейтинг@Mail.ru
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/artisty-1843881889.html
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране - РИА Новости, 10.01.2023
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране
Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:24
2023-01-10T13:24
елена драпеко
россия
госдума рф
общество
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма лишения госнаград в отношении артистов, наносящих урон государству, но его нужно продумать тщательным образом, Ранее во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий. "Если человек получил награду за особые заслуги перед государством и обществом, а потом совершает настолько порочащие поступки, которые не просто перечеркивают его заслуги, но и наносят урон государству, то, наверное, механизм должен быть", - подчеркнул парламентарий. Как отметил, политик, подобный механизм возможен, но его нужно обсуждать и тщательно продумывать его особенности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена драпеко, россия, госдума рф, общество, культура, новости культуры
Елена Драпеко, Россия, Госдума РФ, Общество, Культура, Новости культуры
13:24 10.01.2023
 
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране

Депутат Бессарабов поддержал механизм лишения наград артистов указом президента России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил РИА Новости, что считает возможным создание в России механизма лишения госнаград в отношении артистов, наносящих урон государству, но его нужно продумать тщательным образом,
Ранее во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 23:49Шоубиз
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе
"Если человек получил награду за особые заслуги перед государством и обществом, а потом совершает настолько порочащие поступки, которые не просто перечеркивают его заслуги, но и наносят урон государству, то, наверное, механизм должен быть", - подчеркнул парламентарий.
Как отметил, политик, подобный механизм возможен, но его нужно обсуждать и тщательно продумывать его особенности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 08:00
Случай Смольянинова: как наказать предателя
 
Елена ДрапекоРоссияГосдума РФОбществоКультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала