https://ria.ru/20230110/artisty-1843862279.html
Депутат предложила лишать артистов званий указом президента
Депутат предложила лишать артистов званий указом президента - РИА Новости, 10.01.2023
Депутат предложила лишать артистов званий указом президента
Депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:29
2023-01-10T12:29
2023-01-10T12:29
культура
елена драпеко
россия
максим галкин
сергей цивилев
общество
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий. Ранее во вторник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Максима Галкина* областных наград. В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов. "Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий – ред.). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с комитетом по законодательству поговорить, с комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет. По суду можно лишить наград военных, допустим, орденов, а вот звания присваиваются у нас только указом президента, наверное, указом президента надо и лишать званий", - сказала Драпеко.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена драпеко, россия, максим галкин, сергей цивилев, общество, культура, новости культуры
Культура, Елена Драпеко, Россия, Максим Галкин, Сергей Цивилев, Общество, Культура, Новости культуры
Депутат предложила лишать артистов званий указом президента
Депутат Госдумы Драпеко предложила лишать артистов званий указом президента России
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий.
Ранее во вторник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Максима Галкина* областных наград. В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае
произнес со сцены лозунг украинских националистов.
"Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий – ред.). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с комитетом по законодательству поговорить, с комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет. По суду можно лишить наград военных, допустим, орденов, а вот звания присваиваются у нас только указом президента, наверное, указом президента надо и лишать званий", - сказала Драпеко.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента