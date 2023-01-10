https://ria.ru/20230110/artisty-1843862279.html

Депутат предложила лишать артистов званий указом президента

Депутат предложила лишать артистов званий указом президента - РИА Новости, 10.01.2023

Депутат предложила лишать артистов званий указом президента

Депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:29

2023-01-10T12:29

2023-01-10T12:29

культура

елена драпеко

россия

максим галкин

сергей цивилев

общество

культура

новости культуры

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий. Ранее во вторник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Максима Галкина* областных наград. В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов. "Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий – ред.). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с комитетом по законодательству поговорить, с комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет. По суду можно лишить наград военных, допустим, орденов, а вот звания присваиваются у нас только указом президента, наверное, указом президента надо и лишать званий", - сказала Драпеко.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

елена драпеко, россия, максим галкин, сергей цивилев, общество, культура, новости культуры