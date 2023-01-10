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В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии - РИА Новости, 10.01.2023
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В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии
В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии - РИА Новости, 10.01.2023
В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии
Британская армия переживает упадок, а необходимость оказывать военную помощь Украине привела к истощению запасов Министерства обороны, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:19
2023-01-10T12:37
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британская армия переживает упадок, а необходимость оказывать военную помощь Украине привела к истощению запасов Министерства обороны, пишет обозреватель издания The Times Макс Хастингс.В последнее время вооруженные силы страны на фоне снабжения киевского режима находятся в кризисе, несмотря на помощь от правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета, указал журналист."Сокращение личного состава армии, совсем недавно с 82 до 73 тысяч человек, должно было компенсироваться за счет тридцати тысяч резервистов. Тем не менее, их набор оказался ужасен. Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие," — признался Хастингс.Кроме того, большой проблемой он считает состояние Королевского флота.Еще одним фактором, мешающим стабильному существованию британских ВС, Хастингс назвал систему закупок."Все закупки страдают от политического императива "покупать британское". Три крупных национальных игрока — Rolls Royce, BAE и Babcock — имеют плохие показатели поставок", — резюмировал он.Накануне британские СМИ сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки режиму Владимира Зеленского танков Challenger 2, но конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html
https://ria.ru/20230110/tanki-1843816135.html
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в мире, великобритания, риши сунак, украина, франция, технологии
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Украина, Франция, Технологии
12:19 10.01.2023 (обновлено: 12:37 10.01.2023)
 
В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии

The Times: британская армия переживает упадок на фоне поставок оружия Зеленскому

© AP Photo / Sergei StepanovБританские военнослужащие во время учений в Эстонии
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британская армия переживает упадок, а необходимость оказывать военную помощь Украине привела к истощению запасов Министерства обороны, пишет обозреватель издания The Times Макс Хастингс.
В последнее время вооруженные силы страны на фоне снабжения киевского режима находятся в кризисе, несмотря на помощь от правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета, указал журналист.
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"Сокращение личного состава армии, совсем недавно с 82 до 73 тысяч человек, должно было компенсироваться за счет тридцати тысяч резервистов. Тем не менее, их набор оказался ужасен. Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие," — признался Хастингс.
Кроме того, большой проблемой он считает состояние Королевского флота.

"Британские судостроительные навыки общеизвестно слабы, поэтому сердца моряков замирают, когда новые военные корабли заказывают здесь, а не на иностранных верфях, которые поставляют лучшие суда за меньшие деньги", — объяснил автор статьи.

Еще одним фактором, мешающим стабильному существованию британских ВС, Хастингс назвал систему закупок.
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"Все закупки страдают от политического императива "покупать британское". Три крупных национальных игрока — Rolls Royce, BAE и Babcock — имеют плохие показатели поставок", — резюмировал он.
Накануне британские СМИ сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки режиму Владимира Зеленского танков Challenger 2, но конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских военнослужащих.
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