https://ria.ru/20230110/armiya-1843859141.html

В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии

В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии - РИА Новости, 10.01.2023

В Великобритании раскрыли страшную правду о состоянии армии

Британская армия переживает упадок, а необходимость оказывать военную помощь Украине привела к истощению запасов Министерства обороны, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:19

2023-01-10T12:19

2023-01-10T12:37

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британская армия переживает упадок, а необходимость оказывать военную помощь Украине привела к истощению запасов Министерства обороны, пишет обозреватель издания The Times Макс Хастингс.В последнее время вооруженные силы страны на фоне снабжения киевского режима находятся в кризисе, несмотря на помощь от правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов сверх оборонного бюджета, указал журналист."Сокращение личного состава армии, совсем недавно с 82 до 73 тысяч человек, должно было компенсироваться за счет тридцати тысяч резервистов. Тем не менее, их набор оказался ужасен. Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие," — признался Хастингс.Кроме того, большой проблемой он считает состояние Королевского флота.Еще одним фактором, мешающим стабильному существованию британских ВС, Хастингс назвал систему закупок."Все закупки страдают от политического императива "покупать британское". Три крупных национальных игрока — Rolls Royce, BAE и Babcock — имеют плохие показатели поставок", — резюмировал он.Накануне британские СМИ сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки режиму Владимира Зеленского танков Challenger 2, но конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html

https://ria.ru/20230110/tanki-1843816135.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842246684.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания, риши сунак, украина, франция, технологии