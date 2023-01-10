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Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы - РИА Новости, 10.01.2023
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Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы - РИА Новости, 10.01.2023
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:04
2023-01-10T11:08
политика
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками. Но им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане, других странах... Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
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политика, николай патрушев, россия
Политика, Николай Патрушев, Россия
11:04 10.01.2023 (обновлено: 11:08 10.01.2023)
 
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы

Патрушев: России нужны такие армия и спецслужбы, чтобы противник и не думал воевать

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками. Но им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане, других странах... Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
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ПолитикаНиколай ПатрушевРоссия
 
 
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