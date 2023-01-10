https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы - РИА Новости, 10.01.2023
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:04
2023-01-10T11:04
2023-01-10T11:08
политика
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками. Но им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане, других странах... Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, николай патрушев, россия
Политика, Николай Патрушев, Россия
11:04 10.01.2023 (обновлено: 11:08 10.01.2023)
Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы
Патрушев: России нужны такие армия и спецслужбы, чтобы противник и не думал воевать