https://ria.ru/20230110/armiya-1843828845.html

Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы

Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы - РИА Новости, 10.01.2023

Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы

России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:04

2023-01-10T11:04

2023-01-10T11:08

политика

николай патрушев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_169:0:2578:1355_1920x0_80_0_0_4c8de4be3fff2594b0fe4d58612518fd.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не было мысли воевать с ней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками. Но им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане, других странах... Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, николай патрушев, россия