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Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении - РИА Новости, 10.01.2023
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Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении - РИА Новости, 10.01.2023
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении
Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:23
2023-01-10T14:23
никол пашинян
армения
россия
экономика
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ЕРЕВАН 10 янв - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны. "Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. Мы предполагаем, что они составят 12,5%- 13 %. Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан", - сказал премьер в ходе пресс-конференции во вторник. По его словам, правительство планировало в 2022 году семипроцентный экономический рост, но показатели роста ВВП будут выше. "В 2023 году мы также предусмотрели 7% рост, и должны сделать все, что его обеспечить", - сказал премьер. Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше.
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никол пашинян, армения, россия, экономика
Никол Пашинян, Армения, Россия, Экономика
14:23 10.01.2023
 
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении

Пашинян заявил о существенной роли переехавших россиян в экономическом росте Армении

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН 10 янв - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны.
"Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. Мы предполагаем, что они составят 12,5%- 13 %. Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан", - сказал премьер в ходе пресс-конференции во вторник.
По его словам, правительство планировало в 2022 году семипроцентный экономический рост, но показатели роста ВВП будут выше. "В 2023 году мы также предусмотрели 7% рост, и должны сделать все, что его обеспечить", - сказал премьер.
Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше.
Ереван - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян
 
Никол ПашинянАрменияРоссияЭкономика
 
 
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