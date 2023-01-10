https://ria.ru/20230110/armeniya-1843895266.html
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении - РИА Новости, 10.01.2023
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении
Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:23
2023-01-10T14:23
2023-01-10T14:23
никол пашинян
армения
россия
экономика
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ЕРЕВАН 10 янв - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны. "Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. Мы предполагаем, что они составят 12,5%- 13 %. Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан", - сказал премьер в ходе пресс-конференции во вторник. По его словам, правительство планировало в 2022 году семипроцентный экономический рост, но показатели роста ВВП будут выше. "В 2023 году мы также предусмотрели 7% рост, и должны сделать все, что его обеспечить", - сказал премьер. Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше.
https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, россия, экономика
Никол Пашинян, Армения, Россия, Экономика
Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении
Пашинян заявил о существенной роли переехавших россиян в экономическом росте Армении
ЕРЕВАН 10 янв - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны.
"Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. Мы предполагаем, что они составят 12,5%- 13 %. Очень существенна роль переехавших в Армению из России
граждан", - сказал премьер в ходе пресс-конференции во вторник.
По его словам, правительство планировало в 2022 году семипроцентный экономический рост, но показатели роста ВВП будут выше. "В 2023 году мы также предусмотрели 7% рост, и должны сделать все, что его обеспечить", - сказал премьер.
Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше.