https://ria.ru/20230110/armeniya-1843895266.html

Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении

Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении - РИА Новости, 10.01.2023

Пашинян отметил роль россиян в обеспечении экономического роста Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:23

2023-01-10T14:23

2023-01-10T14:23

никол пашинян

армения

россия

экономика

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ЕРЕВАН 10 янв - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил существенную роль переехавших в Армению россиян в обеспечении экономического роста страны. "Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. Мы предполагаем, что они составят 12,5%- 13 %. Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан", - сказал премьер в ходе пресс-конференции во вторник. По его словам, правительство планировало в 2022 году семипроцентный экономический рост, но показатели роста ВВП будут выше. "В 2023 году мы также предусмотрели 7% рост, и должны сделать все, что его обеспечить", - сказал премьер. Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше.

https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html

армения

россия

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Кирилл Волков

никол пашинян, армения, россия, экономика