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ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении - РИА Новости, 10.01.2023
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ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении
ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении - РИА Новости, 10.01.2023
ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении
Объединенный штаб ОДКБ после отказа Армении вырабатывает предложения по проведению учений на территории других государств, сообщил пресс-секретарь штаба... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:17
2023-01-10T13:41
армения
одкб
в мире
никол пашинян
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Объединенный штаб ОДКБ после отказа Армении вырабатывает предложения по проведению учений на территории других государств, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович."Объединенный штаб ОДКБ получил информацию от министерства обороны Республики Армения о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории Армении учения с Миротворческими силами ОДКБ. В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств-членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год", - сообщил журналистам Щегрикович.По его словам, информация о совместных учениях ОДКБ в рамках совместной оперативной и боевой подготовки в 2023 году будет представлена на пресс-конференции начальника Объединенного штаба ОДКБ "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2022 год и задачи на 2023 год", запланированной на февраль.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, а именно учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по линии ОДКБ идет прояснение позиции Армении. Он подчеркнул, что Армения - очень близкий союзник России, диалог с ней продолжается, в том числе и по сложным вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20230110/armeniya-1843853981.html
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армения, одкб, в мире, никол пашинян, россия
Армения, ОДКБ, В мире, Никол Пашинян, Россия
13:17 10.01.2023 (обновлено: 13:41 10.01.2023)
 
ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении

ОДКБ выработает предложения о проведении учений в другой стране вместо Армении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Объединенный штаб ОДКБ после отказа Армении вырабатывает предложения по проведению учений на территории других государств, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.
"Объединенный штаб ОДКБ получил информацию от министерства обороны Республики Армения о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории Армении учения с Миротворческими силами ОДКБ. В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств-членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год", - сообщил журналистам Щегрикович.
Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане. - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:05В мире
Минобороны Армении считает нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ
По его словам, информация о совместных учениях ОДКБ в рамках совместной оперативной и боевой подготовки в 2023 году будет представлена на пресс-конференции начальника Объединенного штаба ОДКБ "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2022 год и задачи на 2023 год", запланированной на февраль.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, а именно учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по линии ОДКБ идет прояснение позиции Армении. Он подчеркнул, что Армения - очень близкий союзник России, диалог с ней продолжается, в том числе и по сложным вопросам.
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