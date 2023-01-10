https://ria.ru/20230110/armeniya-1843879483.html

ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении

ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении - РИА Новости, 10.01.2023

ОДКБ проведет учения в другой стране вместо Армении

Объединенный штаб ОДКБ после отказа Армении вырабатывает предложения по проведению учений на территории других государств, сообщил пресс-секретарь штаба... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:17

2023-01-10T13:17

2023-01-10T13:41

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Объединенный штаб ОДКБ после отказа Армении вырабатывает предложения по проведению учений на территории других государств, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович."Объединенный штаб ОДКБ получил информацию от министерства обороны Республики Армения о нецелесообразности проведения в 2023 году на территории Армении учения с Миротворческими силами ОДКБ. В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств-членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год", - сообщил журналистам Щегрикович.По его словам, информация о совместных учениях ОДКБ в рамках совместной оперативной и боевой подготовки в 2023 году будет представлена на пресс-конференции начальника Объединенного штаба ОДКБ "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2022 год и задачи на 2023 год", запланированной на февраль.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, а именно учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по линии ОДКБ идет прояснение позиции Армении. Он подчеркнул, что Армения - очень близкий союзник России, диалог с ней продолжается, в том числе и по сложным вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/armeniya-1843853981.html

https://ria.ru/20221219/mirotvortsy-1839724487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, одкб, в мире, никол пашинян, россия