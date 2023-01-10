https://ria.ru/20230110/arktika-1843901522.html

Правительство направило средства на развитие социнфраструктуры Арктики

Правительство направило средства на развитие социнфраструктуры Арктики - РИА Новости, 10.01.2023

Правительство направило средства на развитие социнфраструктуры Арктики

Правительство РФ направило свыше 2,5 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Арктики в 2023 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:40

2023-01-10T14:40

2023-01-10T14:44

арктика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ направило свыше 2,5 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры в регионах Арктики в 2023 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином во вторник."В этих северных субъектах с особыми условиями проживает более 2,5 миллиона человек. Расширение там социальной инфраструктуры – одна из важнейших задач правительства. На ее выполнение в текущем году направили свыше 2,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.Он добавил, что финансирование позволит построить и отремонтировать детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные площадки, дома культуры. Часть средств будет направлена на закупку оборудования для медицинских учреждений и возведение фельдшерско-акушерских пунктов."Теперь на значимые для людей инициативы будут направляться и налоговые отчисления от реализации резидентами преференциальных режимов Арктической зоны новых инвестиционных проектов. По поручению президента правительство внесло необходимые изменения в законодательство, соответствующее постановление подписано. Это даст дополнительные ресурсы на решение вопросов, которые особенно важны для граждан", - отметил премьер.

https://ria.ru/20230110/arktika-1843802676.html

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арктика, михаил мишустин, россия