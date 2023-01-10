https://ria.ru/20230110/arest-1843896392.html
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше - РИА Новости, 10.01.2023
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше
Бывшему мужу жительницы Барнаула, найденной мертвой на крыше, предъявили обвинение в убийстве, его заключили под стражу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:26
2023-01-10T14:26
2023-01-10T14:26
происшествия
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Бывшему мужу жительницы Барнаула, найденной мертвой на крыше, предъявили обвинение в убийстве, его заключили под стражу, сообщили в СУСК РФ по региону. "Предъявлено обвинение 37-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 5 января между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления экс-супруг переместил тело женщины из квартиры на крышу многоэтажного жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона. "38-летняя женщина была заявлена как пропавшая без вести. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий её тело с признаками насильственной смерти обнаружено вечером 8 января. Злоумышленник был задержан… По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838549701.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше
В Барнауле по делу об убийстве арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше