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В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше - РИА Новости, 10.01.2023
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В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше - РИА Новости, 10.01.2023
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше
Бывшему мужу жительницы Барнаула, найденной мертвой на крыше, предъявили обвинение в убийстве, его заключили под стражу, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:26
2023-01-10T14:26
происшествия
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Бывшему мужу жительницы Барнаула, найденной мертвой на крыше, предъявили обвинение в убийстве, его заключили под стражу, сообщили в СУСК РФ по региону. "Предъявлено обвинение 37-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 5 января между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления экс-супруг переместил тело женщины из квартиры на крышу многоэтажного жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона. "38-летняя женщина была заявлена как пропавшая без вести. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий её тело с признаками насильственной смерти обнаружено вечером 8 января. Злоумышленник был задержан… По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838549701.html
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происшествия, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:26 10.01.2023
 
В Барнауле арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше

В Барнауле по делу об убийстве арестовали бывшего мужа женщины, найденной мертвой на крыше

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Бывшему мужу жительницы Барнаула, найденной мертвой на крыше, предъявили обвинение в убийстве, его заключили под стражу, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Предъявлено обвинение 37-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 09:24
На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома
По данным следствия, в ночь на 5 января между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления экс-супруг переместил тело женщины из квартиры на крышу многоэтажного жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона.
"38-летняя женщина была заявлена как пропавшая без вести. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий её тело с признаками насильственной смерти обнаружено вечером 8 января. Злоумышленник был задержан… По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в ведомстве.
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ПроисшествияБарнаулРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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