Швеция планирует поставить Украине артиллерийские установки Archer
Власти Швеции планируют поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer
CC BY-SA 4.0 / Stridsvagn122 / Archer i EldställningШведская самоходная артиллерийская установка "Archer"
CC BY-SA 4.0 / Stridsvagn122 / Archer i Eldställning
Шведская самоходная артиллерийская установка "Archer". Архивное фото
ЦЮРИХ, 10 янв - РИА Новости. Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Бильстрёма.
"Выступая перед журналистами, господин Бильстрём сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада, и Швеция должна внести свой вклад", - сообщил телеканал.
Как утверждается, в интервью шведскому изданию Expressen министр подтвердил решение о поставках установок Archer.
"Вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим", - приводятся слова Бильстрёма в сообщении.
В конце прошлого года парламент Швеции одобрил передачу Украине военной техники, в том числе систем ПВО, на сумму более 287 миллионов долларов. При этом установки Archer, которые просила поставить Украина, не вошли в этот пакет военной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.