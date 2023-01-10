https://ria.ru/20230110/archer-1843990645.html

Швеция планирует поставить Украине артиллерийские установки Archer

Швеция планирует поставить Украине артиллерийские установки Archer - РИА Новости, 10.01.2023

Швеция планирует поставить Украине артиллерийские установки Archer

Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T20:10

2023-01-10T20:10

2023-01-10T20:10

в мире

украина

швеция

оружие

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ЦЮРИХ, 10 янв - РИА Новости. Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Бильстрёма. Как утверждается, в интервью шведскому изданию Expressen министр подтвердил решение о поставках установок Archer. "Вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим", - приводятся слова Бильстрёма в сообщении. В конце прошлого года парламент Швеции одобрил передачу Украине военной техники, в том числе систем ПВО, на сумму более 287 миллионов долларов. При этом установки Archer, которые просила поставить Украина, не вошли в этот пакет военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/amerikantsy-1843953041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, швеция, оружие