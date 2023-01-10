https://ria.ru/20230110/ananev-1843952121.html

Верховный суд признал незаконность брачного договора экс-банкира Ананьева

Верховный суд признал незаконность брачного договора экс-банкира Ананьева - РИА Новости, 10.01.2023

Верховный суд признал незаконность брачного договора экс-банкира Ананьева

Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, признавшими незаконным брачный договор бывшего председателя правления и одного из... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:05

2023-01-10T17:05

2023-01-10T17:05

россия

дмитрий ананьев

москва

девятый арбитражный апелляционный суд

промсвязьбанк

происшествия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, признавшими незаконным брачный договор бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, по которому он в 2015 году передал жене Людмиле дом в поселке Горки-2 и 23 земельных участка на Рублевке. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова отклонила кассационные жалобы супругов Ананьевых, просивших передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Заключение сделок должником с заинтересованными лицами в целях вывода ликвидных активов из-под взыскания по долгам суды признали попадающими под основания недействительности сделок… Иная оценка обстоятельств совершения сделок не создает оснований для кассационного пересмотра судебных актов", - говорится в определении. Арбитражный суд Москвы в феврале 2022 года признал брачный договор недействительным, однако Девятый арбитражный апелляционный суд в июне это решение отменил. Он посчитал, что обе сделки были заключены в 2015 году за пределами трехлетнего периода подозрительности (заявление о банкротстве Ананьева было подано в 2019 году), и в то время Ананьев не имел неисполненных обязательств. Арбитражный суд Московского округа в свою очередь отменил решение апелляции и поддержал первую инстанцию. Кроме того, суд округа вслед за первой инстанцией подтвердил незаконность договора дарения еще одного земельного участка – под переданным по брачному договору домом. Также все три инстанции признали незаконными допсоглашение к брачному договору 2017 года, заключенное за полтора месяца до введения в Промсвязьбанк временной администрации, и соглашение Людмилы Ананьевой с кипрской Velux Assets Limited 2018 года.По допсоглашению в собственность Ананьевой перешло еще 10 участков в Горках-2, две московские квартиры, пять машин, мотовездеход, лодка, катер, драгоценности и другие предметы роскоши, акции четырех компаний. А по договору с Velux все полученное по брачному договору и договору дарения 2015 года и допсоглашению 2017 года, кроме одной подаренной дочери квартиры, Ананьева передала в собственность этой кипрской компании, подконтрольной Ананьеву. Суды решили, что цепочка этих сделок была нацелена на вывод активов и причинение вреда кредиторам. ЦБ проводил санацию ПСБ с 2017 по 2019 год. Арбитражный суд Москвы в январе 2021 года признал Ананьева банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

https://ria.ru/20221108/bankrotstvo-1829857116.html

https://ria.ru/20221227/arashukov-1841758904.html

https://ria.ru/20221214/arest-1838623926.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий ананьев, москва, девятый арбитражный апелляционный суд, промсвязьбанк, происшествия