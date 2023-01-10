В Каратайку вылетели два вертолета на помощь пострадавшим в аварии с Ан-2
В Каратайку вылетели два вертолета санавиации для помощи пострадавшим в аварии с Ан-2
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В поселок Каратайка (НАО) вылетели два вертолёта санавиации для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Из Нарьян-Мара в поселок Каратайка вылетели два вертолета санитарной авиации с бригадой медиков для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета в Заполярном районе Ненецкого АО", - говорится в сообщении.
По прибытии бригады медиков на место будет приниматься решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу Нарьян-Мара, уточнили в пресс-службе. При необходимости будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, отметили в Минздраве.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, подчеркнули в пресс-службе.
По данным ведомства, состояние одного из 10 пострадавших – крайне тяжелое, еще двоих – тяжелое.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, два человека погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как отметили в авиаотряде НАО, аварийный Ан-2 уходил на запасной аэродром из-за плохой погоды.
Глава Карского сельсовета Филипп Валей сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте", что на борту самолёта были жители Усть-Кары. В Каратайку выехала из Воркуты бригада медиков в сопровождении спасателей на высокопроходимых автомобилях, сообщало управление МЧС по Коми.