https://ria.ru/20230110/an-2-1843810216.html

В Каратайку вылетели два вертолета на помощь пострадавшим в аварии с Ан-2

В Каратайку вылетели два вертолета на помощь пострадавшим в аварии с Ан-2 - РИА Новости, 10.01.2023

В Каратайку вылетели два вертолета на помощь пострадавшим в аварии с Ан-2

В поселок Каратайка (НАО) вылетели два вертолёта санавиации для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:25

2023-01-10T09:25

2023-01-10T09:25

происшествия

нарьян-мар

михаил мурашко

россия

заполярный район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В поселок Каратайка (НАО) вылетели два вертолёта санавиации для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Из Нарьян-Мара в поселок Каратайка вылетели два вертолета санитарной авиации с бригадой медиков для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета в Заполярном районе Ненецкого АО", - говорится в сообщении. По прибытии бригады медиков на место будет приниматься решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу Нарьян-Мара, уточнили в пресс-службе. При необходимости будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, отметили в Минздраве. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, подчеркнули в пресс-службе. По данным ведомства, состояние одного из 10 пострадавших – крайне тяжелое, еще двоих – тяжелое. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, два человека погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как отметили в авиаотряде НАО, аварийный Ан-2 уходил на запасной аэродром из-за плохой погоды. Глава Карского сельсовета Филипп Валей сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте", что на борту самолёта были жители Усть-Кары. В Каратайку выехала из Воркуты бригада медиков в сопровождении спасателей на высокопроходимых автомобилях, сообщало управление МЧС по Коми.

https://ria.ru/20230110/samolet-1843805838.html

https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html

нарьян-мар

россия

заполярный район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нарьян-мар, михаил мурашко, россия, заполярный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2