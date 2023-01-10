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Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки - РИА Новости, 10.01.2023
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Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки
Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки - РИА Новости, 10.01.2023
Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки
Страны Запада пытаются обвинить РФ в разграблении Африки, хотя этим занимаются именно они, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T20:56
2023-01-10T20:56
в мире
анна евстигнеева
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Страны Запада пытаются обвинить РФ в разграблении Африки, хотя этим занимаются именно они, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. На сегодняшнем заседании зампостпреда США при ООН Ричард Миллс обвинил группу "Вагнер" в том, что она якобы "вмешивается во внутренние дела африканских стран, разграбляет их ресурсы, нарушает права человека, ставит под угрозу безопасность миротворцев и персонала ООН". С критикой в адрес группы выступили и представители Албании и Франции. "Отвергаем любые голословные измышления, которыми пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента. Некоторые страны снова сегодня заявили о том, что Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз", - сказала в ответ Евстигнеева."Именно эти страны, которые сделали эти заявления, занимаются этим по всему миру и в Африке в частности. Именно ради желания ограбить ресурсы Ливии эти страны не остановились перед тем, чтобы разрушить эту страну и дестабилизировать весь Сахель", - подчеркнула она. По ее словам, обвинения в адрес России - это просто глумление над здравым смыслом и над способностью африканских государств самим оценить причины их проблем, а также над их правом делать суверенный выбор в области того, с кем сотрудничать.
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
https://ria.ru/20221228/afrika-1841820670.html
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в мире, анна евстигнеева, оон, россия, африка, сша
В мире, Анна Евстигнеева, ООН, Россия, Африка, США
20:56 10.01.2023
 
Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки

Зампостпреда при ООН Евстигнеева: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 янв – РИА Новости. Страны Запада пытаются обвинить РФ в разграблении Африки, хотя этим занимаются именно они, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
На сегодняшнем заседании зампостпреда США при ООН Ричард Миллс обвинил группу "Вагнер" в том, что она якобы "вмешивается во внутренние дела африканских стран, разграбляет их ресурсы, нарушает права человека, ставит под угрозу безопасность миротворцев и персонала ООН". С критикой в адрес группы выступили и представители Албании и Франции.
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"Отвергаем любые голословные измышления, которыми пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента. Некоторые страны снова сегодня заявили о том, что Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз", - сказала в ответ Евстигнеева.
"Именно эти страны, которые сделали эти заявления, занимаются этим по всему миру и в Африке в частности. Именно ради желания ограбить ресурсы Ливии эти страны не остановились перед тем, чтобы разрушить эту страну и дестабилизировать весь Сахель", - подчеркнула она.
По ее словам, обвинения в адрес России - это просто глумление над здравым смыслом и над способностью африканских государств самим оценить причины их проблем, а также над их правом делать суверенный выбор в области того, с кем сотрудничать.
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В миреАнна ЕвстигнееваООНРоссияАфрикаСША
 
 
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