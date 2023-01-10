https://ria.ru/20230110/abiturienty-1844012758.html

Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении

Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении - РИА Новости, 10.01.2023

Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении

Минобрнауки России предлагает не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) детей участников специальной военной операции (СВО) при... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:57

2023-01-10T23:57

2023-01-10T23:57

общество

россия

владимир путин

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

спецоперация

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) детей участников специальной военной операции (СВО) при поступлении в вузы, соответствующий проект изменений в правила приема опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. "Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования на официальном сайте и (или) размещаемая на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной 10%-ной квоты на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20230110/svo-1843830140.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), спецоперация