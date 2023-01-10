https://ria.ru/20230110/abiturienty-1844012758.html
Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении
Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении - РИА Новости, 10.01.2023
Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении
Минобрнауки России предлагает не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) детей участников специальной военной операции (СВО) при... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:57
2023-01-10T23:57
2023-01-10T23:57
общество
россия
владимир путин
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
спецоперация
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобрнауки России предлагает не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) детей участников специальной военной операции (СВО) при поступлении в вузы, соответствующий проект изменений в правила приема опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. "Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования на официальном сайте и (или) размещаемая на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной 10%-ной квоты на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20230110/svo-1843830140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), спецоперация
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Спецоперация
Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении
В Минобрнауки предложили не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении в вуз