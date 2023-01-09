https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html

Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина*

Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023

Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина*

Дело предпринимателя Бориса Зимина* о мошенничестве связано с продажей 52% акций каршеринговой компании BelkaCar, сообщил РИА Новости осведомленный источник;... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:23

2023-01-09T17:23

2023-01-09T17:23

происшествия

борис зимин

россия

вымпелком

билайн

москва

александр антипов

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Дело предпринимателя Бориса Зимина* о мошенничестве связано с продажей 52% акций каршеринговой компании BelkaCar, сообщил РИА Новости осведомленный источник; защита сына основателя "Вымпелкома" считает обвинения бездоказательными. По информации Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство МВД РФ о заочном аресте Зимина*, бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его рассмотрение назначено на 11 января. О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. "Когда по инициативе Соботки начались суды, основатели стартапа BelkaCar предложили перепродать акции BelkaCar, чтобы вывести компанию из-под удара. Одна из основательниц каршеринговой компании предложила продать акции Борису Зимину*, с которым она раньше работала", - сказал источник. Собеседник добавил, что продажа акций Зимину* состоялась после того, как в 2017 году между инвесторами начались разногласия. Адвокат Зимина* Александр Антипов заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным. "Это огульное обвинение, которое не подтверждено доказательствами. Более того, не получено никаких объяснений со стороны Зимина*", - отметил он. "Кроме того, адвокат не участвовал в процессуальных действиях, которые связаны с вынесением постановления о привлечении Зимина* в качестве обвиняемого, хотя по закону уведомление должно было быть направлено", - добавил Антипов. Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Новак и Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230109/verzilov-1843672161.html

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843615543.html

https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, борис зимин, россия, вымпелком, билайн, москва, александр антипов