Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html
Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина*
Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина*
Дело предпринимателя Бориса Зимина* о мошенничестве связано с продажей 52% акций каршеринговой компании BelkaCar, сообщил РИА Новости осведомленный источник;... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:23
2023-01-09T17:23
происшествия
борис зимин
россия
вымпелком
билайн
москва
александр антипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843604650_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_c49a87e6e1aa18dd5c2a36b5aee37d60.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Дело предпринимателя Бориса Зимина* о мошенничестве связано с продажей 52% акций каршеринговой компании BelkaCar, сообщил РИА Новости осведомленный источник; защита сына основателя "Вымпелкома" считает обвинения бездоказательными. По информации Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство МВД РФ о заочном аресте Зимина*, бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его рассмотрение назначено на 11 января. О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. "Когда по инициативе Соботки начались суды, основатели стартапа BelkaCar предложили перепродать акции BelkaCar, чтобы вывести компанию из-под удара. Одна из основательниц каршеринговой компании предложила продать акции Борису Зимину*, с которым она раньше работала", - сказал источник. Собеседник добавил, что продажа акций Зимину* состоялась после того, как в 2017 году между инвесторами начались разногласия. Адвокат Зимина* Александр Антипов заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным. "Это огульное обвинение, которое не подтверждено доказательствами. Более того, не получено никаких объяснений со стороны Зимина*", - отметил он. "Кроме того, адвокат не участвовал в процессуальных действиях, которые связаны с вынесением постановления о привлечении Зимина* в качестве обвиняемого, хотя по закону уведомление должно было быть направлено", - добавил Антипов. Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Новак и Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230109/verzilov-1843672161.html
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843615543.html
https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843604650_0:192:2048:1728_1920x0_80_0_0_2c98a82be969a1b8336aa80818f8bec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, борис зимин, россия, вымпелком, билайн, москва, александр антипов
Происшествия, Борис Зимин, Россия, ВымпелКом, Билайн, Москва, Александр Антипов
17:23 09.01.2023
 
Источник рассказал, с чем связано дело против бизнесмена Бориса Зимина*

Защита бизнесмена Зимина назвала обвинения в мошенничестве с акциями BelkaCar надуманными

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкБорис Зимин*
Борис Зимин* - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Борис Зимин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Дело предпринимателя Бориса Зимина* о мошенничестве связано с продажей 52% акций каршеринговой компании BelkaCar, сообщил РИА Новости осведомленный источник; защита сына основателя "Вымпелкома" считает обвинения бездоказательными.
По информации Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство МВД РФ о заочном аресте Зимина*, бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его рассмотрение назначено на 11 января.
Издатель Медиазоны** Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 14:53
Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова*
О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
"Когда по инициативе Соботки начались суды, основатели стартапа BelkaCar предложили перепродать акции BelkaCar, чтобы вывести компанию из-под удара. Одна из основательниц каршеринговой компании предложила продать акции Борису Зимину*, с которым она раньше работала", - сказал источник.
Собеседник добавил, что продажа акций Зимину* состоялась после того, как в 2017 году между инвесторами начались разногласия.
Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 11:54
В Госдуме прокомментировали заявления актера Смольянинова
Адвокат Зимина* Александр Антипов заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным. "Это огульное обвинение, которое не подтверждено доказательствами. Более того, не получено никаких объяснений со стороны Зимина*", - отметил он.
"Кроме того, адвокат не участвовал в процессуальных действиях, которые связаны с вынесением постановления о привлечении Зимина* в качестве обвиняемого, хотя по закону уведомление должно было быть направлено", - добавил Антипов.
Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Новак и Ильнур Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 18:25Шоубиз
Меладзе высказался по поводу инцидента с лозунгом киевских националистов
 
ПроисшествияБорис ЗиминРоссияВымпелКомБилайнМоскваАлександр Антипов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала