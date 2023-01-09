https://ria.ru/20230109/zimin-1843615393.html

МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*

МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023

МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*

Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:54

2023-01-09T11:54

2023-01-09T11:54

происшествия

москва

россия

вымпелком

билайн

борис зимин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Суд 11 января рассмотрит ходатайство заочном избрании меры пресечения", - сказали в суде. По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в международный розыск. В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220723/pytki-1804236149.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, вымпелком, билайн, борис зимин