https://ria.ru/20230109/zimin-1843615393.html
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:54
2023-01-09T11:54
2023-01-09T11:54
происшествия
москва
россия
вымпелком
билайн
борис зимин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Суд 11 января рассмотрит ходатайство заочном избрании меры пресечения", - сказали в суде. По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в международный розыск. В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220723/pytki-1804236149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, вымпелком, билайн, борис зимин
Происшествия, Москва, Россия, ВымпелКом, Билайн, Борис Зимин
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина* за мошенничество
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Суд 11 января рассмотрит ходатайство заочном избрании меры пресечения", - сказали в суде.
По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество).
Он объявлен в международный розыск.
В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома
" (бренд "Билайн
") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента