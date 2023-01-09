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МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
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МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:54
2023-01-09T11:54
происшествия
москва
россия
вымпелком
билайн
борис зимин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Суд 11 января рассмотрит ходатайство заочном избрании меры пресечения", - сказали в суде. По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в международный розыск. В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, москва, россия, вымпелком, билайн, борис зимин
Происшествия, Москва, Россия, ВымпелКом, Билайн, Борис Зимин
11:54 09.01.2023
 
МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина*

МВД попросило заочно арестовать предпринимателя Зимина* за мошенничество

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкБорис Зимин* (признан в РФ иноагентом)
Борис Зимин* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Борис Зимин* (признан в РФ иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина* по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Суд 11 января рассмотрит ходатайство заочном избрании меры пресечения", - сказали в суде.
По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Он объявлен в международный розыск.
В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Сотрудник следственного изолятора у камер карцера - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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ПроисшествияМоскваРоссияВымпелКомБилайнБорис Зимин
 
 
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