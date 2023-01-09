https://ria.ru/20230109/zelenskiy-1843741798.html

В Киеве предрекли скорый конец режиму Зеленского

В Киеве предрекли скорый конец режиму Зеленского - РИА Новости, 09.01.2023

В Киеве предрекли скорый конец режиму Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники завершат политическую карьеру, если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:25

2023-01-09T18:25

2023-01-09T21:14

политика

владимир зеленский

кевин маккарти

украина

киев

конгресс сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники завершат политическую карьеру, если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия Киеву, заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.В январе спикером палаты представителей американского конгресса избрали республиканца Кевина Маккарти, который заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Киеву. В ноябре они представили законопроект о проверке выделяемых на это средств.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html

украина

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политика, владимир зеленский, кевин маккарти, украина, киев, конгресс сша, вооруженные силы украины