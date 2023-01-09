18:25 09.01.2023 (обновлено: 21:14 09.01.2023)
В Киеве предрекли скорый конец режиму Зеленского
Киевский экономист Соскин заявил о конце правления Зеленского из-за проверки конгресса США
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники завершат политическую карьеру, если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия Киеву, заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен <…> серьезнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии. <…> Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный (конец. — Прим. ред.)", — сказал он.
В январе спикером палаты представителей американского конгресса избрали республиканца Кевина Маккарти, который заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Киеву. В ноябре они представили законопроект о проверке выделяемых на это средств.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники снабдили ВСУ боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.