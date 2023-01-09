https://ria.ru/20230109/zelenskiy-1843646310.html

В Японии рассказали правду о ВСУ и Зеленском

В Японии рассказали правду о ВСУ и Зеленском - РИА Новости, 09.01.2023

В Японии рассказали правду о ВСУ и Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже, написал политолог Акихиро Матоба в статье,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:36

2023-01-09T13:36

2023-01-09T15:31

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже, написал политолог Акихиро Матоба в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.В качестве примера он привел поездку политика в Вашингтон в конце 2022 года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от США.При этом эксперт считает попытки выпросить больше военной техники бесполезными, так как у Украины становится все меньше солдат, которые могли бы ею пользоваться."Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать", — подчеркнул Матоба.Также он утверждает, что Европа, вопреки Зеленскому, хочет избежать перехода конфликта "Россия против Украины" в войну "НАТО против России", в противном случае полем сражения станет восточная часть континента.Политолог также сомневается, что Киев сможет вернуть уже присоединенные к России территории, а в случае дальнейшего продвижения конфликта страна может быть полностью уничтожена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, нато