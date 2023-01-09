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На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений - РИА Новости, 09.01.2023
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На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений
На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений - РИА Новости, 09.01.2023
На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений
Свыше миллиона заявлений на единое пособие на детей подано на "Госуслугах" с 28 декабря, сообщает Минцифры. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:27
2023-01-09T18:28
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше миллиона заявлений на единое пособие на детей подано на "Госуслугах" с 28 декабря, сообщает Минцифры. "Более 1 миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на "Госуслугах". Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Там же отмечается, что для получения выплаты необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был не больше регионального прожиточного минимума, имущество членов семьи не превышало установленного перечня, а взрослые члены семьи имели трудовой доход или объективную причину его отсутствия. Минцифры уточняет, что единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат, таких как пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет. "Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие - 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей - минимум для ребенка, на беременных женщин - минимум для трудоспособного населения", - заключает министерство.
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общество
Общество
18:27 09.01.2023 (обновлено: 18:28 09.01.2023)
 
На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений

Минцифры: на "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше миллиона заявлений на единое пособие на детей подано на "Госуслугах" с 28 декабря, сообщает Минцифры.
"Более 1 миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на "Госуслугах". Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Там же отмечается, что для получения выплаты необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был не больше регионального прожиточного минимума, имущество членов семьи не превышало установленного перечня, а взрослые члены семьи имели трудовой доход или объективную причину его отсутствия.
Минцифры уточняет, что единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат, таких как пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.
"Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие - 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей - минимум для ребенка, на беременных женщин - минимум для трудоспособного населения", - заключает министерство.
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