https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html

На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений

На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений - РИА Новости, 09.01.2023

На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений

Свыше миллиона заявлений на единое пособие на детей подано на "Госуслугах" с 28 декабря, сообщает Минцифры. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:27

2023-01-09T18:27

2023-01-09T18:28

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше миллиона заявлений на единое пособие на детей подано на "Госуслугах" с 28 декабря, сообщает Минцифры. "Более 1 миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на "Госуслугах". Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Там же отмечается, что для получения выплаты необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был не больше регионального прожиточного минимума, имущество членов семьи не превышало установленного перечня, а взрослые члены семьи имели трудовой доход или объективную причину его отсутствия. Минцифры уточняет, что единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат, таких как пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет. "Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие - 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей - минимум для ребенка, на беременных женщин - минимум для трудоспособного населения", - заключает министерство.

https://ria.ru/20230109/vyplaty-1843697278.html

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общество