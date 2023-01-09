https://ria.ru/20230109/zarplata-1843692470.html

Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году

Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2023

Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году

Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:57

2023-01-09T15:57

2023-01-09T15:57

общество

татьяна голикова

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 года не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году, с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты. Прошу регионы внимательным образом за этим следить", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20230109/mediki-1843689999.html

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Наталья Макарова

общество, татьяна голикова, михаил мишустин, россия