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Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2023
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Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2023
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году
Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:57
2023-01-09T15:57
общество
татьяна голикова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 года не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году, с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты. Прошу регионы внимательным образом за этим следить", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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общество, татьяна голикова, михаил мишустин, россия
Общество, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Россия
15:57 09.01.2023
 
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году

Голикова: с 1 января уровень оплаты труда медиков не может быть ниже, чем в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 года не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году, с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты. Прошу регионы внимательным образом за этим следить", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:51
Мишустин рассказал о новых специальных выплатах для медиков
 
ОбществоТатьяна ГоликоваМихаил МишустинРоссия
 
 
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