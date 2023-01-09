https://ria.ru/20230109/zarplata-1843692470.html
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2023
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году
Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:57
2023-01-09T15:57
2023-01-09T15:57
общество
татьяна голикова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Уровень оплаты медиков с 1 января 2023 года не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и спецвыплат, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 года не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году, с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты. Прошу регионы внимательным образом за этим следить", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20230109/mediki-1843689999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, михаил мишустин, россия
Общество, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Россия
Голикова рассказала о зарплатах медиков в 2023 году
Голикова: с 1 января уровень оплаты труда медиков не может быть ниже, чем в 2022 году