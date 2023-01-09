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Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/zaporozhe-1843680290.html
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным - РИА Новости, 09.01.2023
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:18
2023-01-09T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским военным, заявил РИА Новости представитель силовых структур. "Бывший директор Михайловского ПТУ выдворен с территории Запорожской области за оказание содействия вооруженным силам Украины. Так, Удовиченко В.К. осуществлял сбор денежных средств на нужды ВСУ, распространял информацию о скором возвращении украинской власти и саботировал учебный процесс ПТУ",- сказал РИА Новости представитель силовых структур региона.
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россия
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безопасность, россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:18 09.01.2023
 
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным

Запорожские власти выдворили на Украину директора Михайловского ПТУ за содействие ВСУ

© РИА НовостиДосмотр личный вещей украинских беженцев у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" перед российской границей в Запорожской области
Досмотр личный вещей украинских беженцев у контрольно-пропускного пункта Васильевка перед российской границей в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости
Досмотр личный вещей украинских беженцев у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" перед российской границей в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским военным, заявил РИА Новости представитель силовых структур.
"Бывший директор Михайловского ПТУ выдворен с территории Запорожской области за оказание содействия вооруженным силам Украины. Так, Удовиченко В.К. осуществлял сбор денежных средств на нужды ВСУ, распространял информацию о скором возвращении украинской власти и саботировал учебный процесс ПТУ",- сказал РИА Новости представитель силовых структур региона.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 11:16
ФСБ провела против агентов СБУ рейды в нескольких регионах
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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