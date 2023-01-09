https://ria.ru/20230109/zaporozhe-1843680290.html
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным - РИА Новости, 09.01.2023
Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:18
2023-01-09T15:18
2023-01-09T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским военным, заявил РИА Новости представитель силовых структур. "Бывший директор Михайловского ПТУ выдворен с территории Запорожской области за оказание содействия вооруженным силам Украины. Так, Удовиченко В.К. осуществлял сбор денежных средств на нужды ВСУ, распространял информацию о скором возвращении украинской власти и саботировал учебный процесс ПТУ",- сказал РИА Новости представитель силовых структур региона.
https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным
Запорожские власти выдворили на Украину директора Михайловского ПТУ за содействие ВСУ