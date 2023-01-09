https://ria.ru/20230109/zaporozhe-1843680290.html

Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным

Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным - РИА Новости, 09.01.2023

Запорожские власти выдворили директора ПТУ за содействие украинским военным

Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:18

2023-01-09T15:18

2023-01-09T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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запорожская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на территорию, контролируемую Киевом, директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским военным, заявил РИА Новости представитель силовых структур. "Бывший директор Михайловского ПТУ выдворен с территории Запорожской области за оказание содействия вооруженным силам Украины. Так, Удовиченко В.К. осуществлял сбор денежных средств на нужды ВСУ, распространял информацию о скором возвращении украинской власти и саботировал учебный процесс ПТУ",- сказал РИА Новости представитель силовых структур региона.

https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html

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украина

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр