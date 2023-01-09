https://ria.ru/20230109/zaporozhe-1843554876.html

Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья

Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья - РИА Новости, 09.01.2023

Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья

Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T02:50

2023-01-09T02:50

2023-01-09T03:08

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не фиксируется, все стоят на своих позициях. При этом Киев стянул большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, утверждает он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230109/britaniya-1843554216.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожье, владимир рогов