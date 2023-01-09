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Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/zaporozhe-1843554876.html
Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья
Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья
Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T02:50
2023-01-09T03:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не фиксируется, все стоят на своих позициях. При этом Киев стянул большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, утверждает он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230109/britaniya-1843554216.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов
02:50 09.01.2023 (обновлено: 03:08 09.01.2023)
 
Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья

Владимир Рогов: украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"За последнее время усилилась интенсивность обстрела боевиками ВСУ мирных городов Запорожской области. Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель", — сказал Рогов.

По его словам, больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не фиксируется, все стоят на своих позициях. При этом Киев стянул большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, утверждает он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
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