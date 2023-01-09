https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843637447.html
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО - РИА Новости, 09.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО
Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:05
2023-01-09T13:05
2023-01-09T13:09
россия
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы бывшие заключенные, участвовавшие в специальной военной операции в качестве добровольцев, помилованы.Ранее руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости."Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, евгений пригожин, дмитрий песков, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Общество
13:05 09.01.2023 (обновлено: 13:09 09.01.2023)
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО
Песков: помилование заключенных, участвовавших в спецоперации, проходит согласно законам