https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843637447.html

В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО

В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО - РИА Новости, 09.01.2023

В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО

Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:05

2023-01-09T13:05

2023-01-09T13:09

россия

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы бывшие заключенные, участвовавшие в специальной военной операции в качестве добровольцев, помилованы.Ранее руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости."Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, евгений пригожин, дмитрий песков, общество