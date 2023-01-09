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В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843637447.html
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО - РИА Новости, 09.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО
Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:05
2023-01-09T13:09
россия
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы бывшие заключенные, участвовавшие в специальной военной операции в качестве добровольцев, помилованы.Ранее руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости."Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков журналистам.
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россия, евгений пригожин, дмитрий песков, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Общество
13:05 09.01.2023 (обновлено: 13:09 09.01.2023)
 
В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных, участвовавших в СВО

Песков: помилование заключенных, участвовавших в спецоперации, проходит согласно законам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы бывшие заключенные, участвовавшие в специальной военной операции в качестве добровольцев, помилованы.
Ранее руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости.
"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента... Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков журналистам.
Бывшие заключенные, ставшие добровольцами, о своем участии в спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 16:14Специальная военная операция на Украине
Экс-заключенные поблагодарили "Группу Вагнера" за шанс изменить свою жизнь
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПригожинДмитрий ПесковОбщество
 
 
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