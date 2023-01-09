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Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года - РИА Новости, 09.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230109/yuan-1843562470.html
Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года
Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года - РИА Новости, 09.01.2023
Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года
Народный банк Китая (ЦБ) начал неделю с укрепления национальной валюты на фоне отмены ковидных ограничений для въезжающих из-за границы, в понедельник курс юаня РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T05:50
2023-01-09T05:56
китай
центральный банк рф (цб рф)
распространение коронавируса
экономика
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) начал неделю с укрепления национальной валюты на фоне отмены ковидных ограничений для въезжающих из-за границы, в понедельник курс юаня составил 6,8265 юаня за доллар, следует из заявления на сайте регулятора. Средний обменный курс юаня к доллару в понедельник вырос сразу на 647 базисных пунктов, до 6,8265 - максимума с 22 августа 2022 года. Власти Китая в марте прошлого года объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику. С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменено обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. Одновременно в стране наблюдается небывалый рост заболеваемости COVID-19, лицам, переносящим заболевание бессимптомно или в легкой форме, можно лечиться дома, в больницы забирают лишь пациентов в тяжелом состоянии. Но даже этого хватило, чтобы перегрузить систему здравоохранения, больницы крупных городов переполнены.
https://ria.ru/20230109/tayvan-1843562726.html
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китай, центральный банк рф (цб рф), экономика
Китай, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Распространение коронавируса, Экономика
05:50 09.01.2023 (обновлено: 05:56 09.01.2023)
 
Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года

Курс юаня укрепился до максимума после отмены ковидных ограничений в КНР

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) начал неделю с укрепления национальной валюты на фоне отмены ковидных ограничений для въезжающих из-за границы, в понедельник курс юаня составил 6,8265 юаня за доллар, следует из заявления на сайте регулятора.
Средний обменный курс юаня к доллару в понедельник вырос сразу на 647 базисных пунктов, до 6,8265 - максимума с 22 августа 2022 года.
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05:55
К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая, заявили на острове
Власти Китая в марте прошлого года объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменено обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. Одновременно в стране наблюдается небывалый рост заболеваемости COVID-19, лицам, переносящим заболевание бессимптомно или в легкой форме, можно лечиться дома, в больницы забирают лишь пациентов в тяжелом состоянии. Но даже этого хватило, чтобы перегрузить систему здравоохранения, больницы крупных городов переполнены.
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Распространение коронавирусаКитайЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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