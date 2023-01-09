https://ria.ru/20230109/yuan-1843562470.html

Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года

Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года - РИА Новости, 09.01.2023

Курс юаня укрепился до максимума с августа 2022 года

Народный банк Китая (ЦБ) начал неделю с укрепления национальной валюты на фоне отмены ковидных ограничений для въезжающих из-за границы, в понедельник курс юаня РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:50

2023-01-09T05:50

2023-01-09T05:56

китай

центральный банк рф (цб рф)

распространение коронавируса

экономика

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) начал неделю с укрепления национальной валюты на фоне отмены ковидных ограничений для въезжающих из-за границы, в понедельник курс юаня составил 6,8265 юаня за доллар, следует из заявления на сайте регулятора. Средний обменный курс юаня к доллару в понедельник вырос сразу на 647 базисных пунктов, до 6,8265 - максимума с 22 августа 2022 года. Власти Китая в марте прошлого года объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику. С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменено обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. Одновременно в стране наблюдается небывалый рост заболеваемости COVID-19, лицам, переносящим заболевание бессимптомно или в легкой форме, можно лечиться дома, в больницы забирают лишь пациентов в тяжелом состоянии. Но даже этого хватило, чтобы перегрузить систему здравоохранения, больницы крупных городов переполнены.

https://ria.ru/20230109/tayvan-1843562726.html

https://ria.ru/20230108/knr-1843444054.html

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китай, центральный банк рф (цб рф), экономика